Deviate kolo patrilo týmto premenám: Zuzana Belohorcová - Don't Start Now (Dua Lipa), Eva Evelyn Kramerová - Dirty Dancing: Time Of My Life (Patrick Swayze), Kristína Madarová - Only Girl, We Found Love, Where Have You Been (Rihanna), Barbora Piešová - Bound To You (Christina Aguilera), Dušan Cinkota - Lásko má, já stůňu (Jana Brejchová/Helena Vondráčková), Martin Klinčúch - Toy (Netta), Fero Joke Košarišťan - Mr. Trololo (Mr. Trololo - Eduard Khil), Braňo Mosný - You Shook Me All Night (Anastacia, Céline Dion).

Deviate kolo Tvojej tváre. Zdroj: tv markíza

Z víťazstva sa konečne tešil komik Fero Joke, ktorý premenou na Mr. Trolola rozosmial celú porotu a istotne aj divákov pri obrazovkách. Famózne číslo však predviedol Martin Kličnúch. Hoci mnohí speváčku Nettu nepoznali, vďaka nemu si jej šialený hit istotne už navždy zapamätáte. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie Evelyn, ktorá sa zmenila na Patricka Swayzeho. Baby mu zahrala moderátorka Lenka Vavrinčíková. A dvojica sa famózne popasovala aj so záverečnou legendárnou zdvíhačkou. Evelyn si jednoducho ľahla na chrbát a Lenku tak bez problémov dvihla do vzduchu.

Fero Joke konečne vyhral! Zdroj: tv markíza

Do finále však postúpili iba štyria: Martin Klinčúch, Dušan Cinkota, Evelyn a Barbora Piešová.