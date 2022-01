Dara má Lolu s hudobníkom Matějom Homolom. Dokonca už účinkovala aj v jej klipoch a blondínka neraz priznala, že povahu zdedila po oboch rodičoch. Rebelskú po otcovi a nesmierny talent po mame. A k tomu miluje módu. ,,Objavila sa u nej táto ,,choroba", tento nešvar! Kradne mi topánky. Už má skoro rovnako veľkú nohu ako ja. A musím povedať, že v podpätkoch chodí lepšie ako ja. Zatiaľ nie po ulici, ale doma to zvláda aj po schodoch," povedala pre české Aha! nedávno Rolins, ktorá však prezradila aj to, z čoho má jej Lola veľký strach. ,, A úplne sa modlí... Minule mala normálne tak zovreté tie ručičky a ja sa jej pýtam: Ku komu sa modlíš? A ona: Aby mi nenarástla väčšia noha než máš ty (smiech)," dodala so smiechom.

Dara a jej Lola. Zdroj: Instagram

A hoci sa Lola ešte nedávno premávala na ,,skejte" a dávala prednosť skôr chalanským veciam, čím je staršia, tým viac inklinuje k móde a kráse. A hrdá mamina to patrične využíva. Len nedávno predstavila svoj nový parfém s názvom L´AURA. ,,Ten môj sa volá L'AURA. Spojenie toho najkrajšieho a v mojich pocitoch najvýznamnejšieho. Slovná hračka, v ktorej nájdete Lauru aj Auru. To, čo ju tvorí, to, čo obklopuje každú, každého z nás. Naša energia, svetlo, náš príbeh... A v ňom hrá hlavnú rolu vône. Moja L'AURA rozpráva príbeh jej duše. Jej vôňa, rovnako ako duša každej z nás nie je jednoduchá," okomentovala vznik vône jej stvoriteľka Dara Rolins. A keďže v názve nesie meno jej milovanej dcéry, v reklamnej kampani pózujú obe. Z Laury rastie krásna slečna, čo potvrdzujú jej najnovšie fotky. No to ani zďaleka nie je všetko. Speváčka okrem toho predstavila aj svoju novú denim kolekciu a jej najobľúbenejšou modelkou, ktorá jej džínsy hrdo nosí, je tiež dcéra Laura. Tú natočila v jej rifliach počas prechádzky spolu s Pavlom Nedvědom.

