Všetko sa to stalo pred rokmi. Tragická nehoda sa stala v sobotu 10. júla 2010 v Šáreckom údolí. V pravotočivej zákrute sa Darino terénne luxusné auto stretlo so skútrom Jindřicha Rotrekla († 63). Ten cca tri hodiny po prevoze do nemocnice zomrel. Začal sa zdĺhavý súdny spor, ktorý pre speváčku skončil vynesením podmienečného trestu a trojročným zákazom šoférovania. Pozostalých potom mala vyplatiť odškodne cca milión českých korún.

Dara Rolins na súde v roku 2010. Zdroj: Július Dubravay

Advokát JUDr. Karel Friml vo svojej knihe Žil som s justíciou však tvrdí, že speváčka sa zdráhala prostriedky rodine, ktorá sa po strate manžela a otca ocitla v zúfalej situácii, vyplatiť. To aj samotná Dara priznala v novembri 2010 českému Blesku: "A prečo by som to robila, keď mne ten pán vošiel do protismeru?!" Rodina musela o svoje peniaze riadne zabojovať. "Ani jedna, ani druhá, ani tretia upomienka ju nepriviedla k tomu, aby našla cestu do poisťovne. Nezostávalo teda nič iné, len to, čo nakoniec musí urobiť každý veriteľ, keď dlžník nechce zaplatiť: podá návrh na exekúciu, " píše Friml v knihe, na ktorú upozornil web expres.cz.

Kniha Karla Frimla. Zdroj: archív

"Až potom pozostalí svoje peniaze podľa rozsudku súdu dostali. Pretože vodička ani jej právni zástupcovia nedokázali včas a riadne zabezpečiť, aby podľa súdnych rozhodnutí bolo odškodné zaplatené, stálo ju to na nákladoch exekúcií státisíce navyše. Z vlastného vrecka a zbytočne, " píše ďalej.

Friml farbisto líči napríklad aj to, ako speváčka menila počas vyšetrovania výpovede (ohľadom jej správania za volantom) alebo ako sa objavil nepravdivý znalecký posudok v jej prospech. Zarážajúce však podľa Frimla v celom prípade bolo aj neštandardné správanie policajtov voči celebrite.