Možno iba málokto vie, že herec a hudobník Dano Heriban v minulosti tvoril zaľúbený pár s herečkou Slávkou Halčákovou, s ktorou sa dokonca oženil. Búrlivé manželstvo však po dvoch rokoch stroskotalo, za jeho náhlym koncom mala byť práve živelná Halčáková. Aké trpké tajomstvo ich vzťah ukrýval? Manželstvo hereckého páru bolo od začiatku zahalené rúškom tajomstva.

O svadbe Dana Heribana a Slávky Halčákovej, ktorá sa konala v roku 2005, takmer nikto nevedel a verejnosť sa o šťastnej udalosti dozvedela až mesiac po obrade. Dvojica po celý čas svoj vzťah nekomentovala, no po dvoch rokoch prišiel šok. Náhly rozvod.

A vinnou mala byť práve Halčáková, ktorá mala robiť Heribanovi zo života hotové peklo. Z divadla, v ktorom vtedy obaja hrali, tak začali postupne prenikať čoraz drsnejšie informácie. „Bolo vidieť, že majú naštrbené vzťahy. A nesnažili sa nič tajiť dokonca ani počas skúšok divadelnej hry Agent Krowiak zasahuje. Najmä Slávka bola nervózna a dávala to najavo. Dominantnejšia bola rozhodne ona a Dano ťahal vo vzťahu za kratší koniec,“ potvrdil nám ešte v roku 2007 zdroj z divadelného zákulisia.

Herečka má už roky vlastnú rodinu a na manželstvo s hercom už takmer zabudla. „Mám už iné partnerstvo, dieťa a som šťastná. Pre mňa je to minulosť a Danovi držím z celého srdca palce, pretože si myslím, že je vynikajúci aj herec, aj hudobník, ale to je asi tak všetko. Neviem, čo by som k tomu povedala. Ja si to už vlastne ani nepamätám, bola tam láska, ale my dvaja sme nespojiteľní. Medzi nami zostala priazeň, to je celé,“ prezradila herečka po desiatich rokoch od ich rozvodu.

„V niečom bol dominantnejší on, v niečom ja. Niektoré vzťahy nevyjdú, my sme si v rámci toho času, čo sme boli spolu, povedali, čo sme si mali povedať, a odžili sme si to, čo sme si mali odžiť. A to je všetko. Problém nebol v ničom, vzťah sa jednoducho naplnil, to je celé. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať. Nie je to vhodné ani voči mojej rodine, ani voči Danovi,“ dodala v roku 2015 Halčáková. Heriban bol oveľa stručnejší. „Nebudem sa k tomuto absolútne vyjadrovať,“ povedal nám vtedy rázne a nahnevane zložil telefón.



