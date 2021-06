Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren podpísal pred pár týždňami rozhodnutie o nariadení odstrániť čiernu stavbu na Zlatých pieskoch. Tú si tam Kralevich postavila ešte koncom roka 2019 a nazvala to mobilný bioprojekt. Starosta však podobné označenie odmieta. „Na čiernu stavbu na Zlatých pieskoch sa nám sťažujú desiatky ľudí, návštevníkov a otužilcov. Stavebný úrad rozhodol o jej odstránení. Staviteľka sa odvolala, ale okresný úrad potvrdil naše rozhodnutie,“ vysvetlil starosta.

Starosta Ružinova Martin Chren. Zdroj: Facebook

Kralevich sa však nevzdáva a na sociálnej sieti mu neustále posiela odkazy. „Chren nazval tento krásny zelený projekt pre rodiny najväčšou drzosťou za posledné roky. Trápia ho drevené bunky na pozemku, ktorý bráni uceleniu tohto brehu a jeho budúcemu použitiu v novom územnom pláne. Mňa je unaviť ťažko. A kým budem tu, neodstúpim pre žiadny developerský projekt,” zverejnila pred pár dňami. A aby toho nebolo málo, návrhárka len nedávno rozzúrila návštevníkov Zlatých pieskov ešte viac. Do stredu cesty pristavila obrovské kamenné zátarasy a celú ju zablokovala. Okrem toho okolo jej súkromnej pláže je oplotenie z rákosia. Prechod cez jej pláž je však stále umožnený. A hoci je Kralevich so starostom v obrovskom konflikte, v piatok veselo otvorila, na sociálnej sieti k sebe lanári ľudí a Chrenovi sa smeje do tváre.

Daniela Kralevich opäť otvorila svoju súkromnú pláž v strede Zlatých pieskov. Zdroj: Facebook

V sobotu však po celý deň jej súkromná pláž zívala prázdnotou. Kým okolo ležala desiatka opaľujúcich sa ľudí na dekách zadarmo, v jej VIP areáli, do ktorého vstup stojí od 5 eur a prenájom lehátok 9 eur, boli iba tri dámy, zrejme jej blízke kamarátky. Celé hodiny tam nikto iný, okrem tých, ktorí iba prechádzali, nepribudol. Čo na jej opätovné otvorenie hovorí úrad mestskej časti Ružinova?

„Lehota na dobrovoľné odstránenie stavby už uplynula a preto stavebný úrad pristúpi k udeleniu pokuty a ďalej bude postupovať v zmysle zákona. Niektorí stavebníci majú pocit, že ak vlastnia pozemok, môžu s ním narábať, ako chcú, čo však nie je pravda. To, že v tomto prípade ide o čiernu stavbu, potvrdil okrem stavebného úradu aj odvolací orgán - okresný úrad. Teraz sa ešte obrátila na prokuratúru. Rozumieme, že ľuďom, ktorí toto miesto navštevujú, sa môže zdať nepochopiteľné, prečo odstránenie čiernej stavby trvá tak dlho. Stavebný úrad však musí postupovať presne podľa zákona.”

