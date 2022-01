Problém za problémom. Úvodné vysielanie šou Survivor bolo pôvodne plánované na 13. januára. Hoci súťažiaci prileteli do Dominikánskej republiky začiatkom tohto roka a už stihli absolvovať aj niekoľko hier a súťaží, ďalšiu výrobu znemožnil výskyt ochorenia COVID-19 a štart museli presunúť na 17. januára. No hneď v prvej časti prišlo ďalšie prekvapenie. Český spevák Vojta Drahokoupil, ktorý bol súčasťou celebritného kmeňa, oznámil, že odstupuje. Priznal, že ho sužujú úzkostné stavy a panické ataky.

Vojta Drahokoupil sa rozhodol zo šou Survivor odstúpiť. Zdroj: tv markíza

Následne v ďalších epizódach súťažilo dokopy iba 14 ostrovanov. Ostatní boli stále v karanténe. Veronika Havlik z kmeňa Mao sa dokonca vyjadrila, že je to nefér. Netrvalo dlho a 14 pacientov sa do džungle konečne vrátilo. Plnohodnotnou pomocou však pre ostatných stále neboli. Keď kmene bojovali o ďalšiu imunitu, zo súťaže boli pre nie stopercentný zdravotný stav oslobodení Nathan, Gogo aj Aylin, ktorí sa na kolegov prizerali z brehu.

Nathana veľmi mrzelo, že svojmu tímu nemôže pomôcť. Zdroj: tv markíza

V náročnej hre nakoniec celebritný kmeň Mao prehral boj o kolektívnu imunitu, a preto ho čakal ďalší súboj o individuálnu imunitu. Na tom však už opäť chýbali Nathan a Gogo. Keď sa o niekoľko hodín oba kmene stretli na kmeňovej rade, moderátor Ondřej Novotný im to vysvetlil. „Určite sa všetci pýtate, kde sú Nathan, Gogo a Aylin. Zatiaľ nie sú schopní sa v takom stave medzi vás vrátiť. Musíme počkať na výsledky lekárskych testov. Nie je to nič vážne, ale zároveň im nie je odporúčané, aby v tejto chvíli pokračovali spoločne s vami ďalej v súťaži. Ešte na nich budete musieť počkať, ale potom sa, samozrejme, vrátia. Tá situácia je taká, aká je. Zažívame ju všetci spoločne a musíme to brať ako súčasť tejto hry a našich životov. A ako súčasť toho, čo tu s nami už nejaký čas je. Dúfam, že to prijmete ako prostý fakt,“ ozrejmil všetkým. Trojica sa tak po návrate opäť po niekoľkých hodinách porúčala naspäť na hotel.

„Prečo každú chvíľu niekoho sťahujete z hry? Teraz opäť ďalší hráči. Začína to na mňa pôsobiť, že niekto dostane nádchu a už šup s ním preč na hotel,“ ozval sa divák. Čo na to Markíza? „Všetci účastníci šou boli po covide podrobení preventívnym zdravotným testom, aby sme sa uistili, že sú na 100 % schopní pokračovať. U niektorých účastníkov si musíme počkať na ďalšie výsledky vyšetrení, z toho dôvodu v štvrtej epizóde nesúťažili. V ďalších epizódach sa k svojim kmeňom, samozrejme, vrátia.“

