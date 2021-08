So sobášmi sa toto leto roztrhlo vrece. Po tom, ako sa nedávno zosobášili aj v reálnom živote Tereza Hudecová a Milan Benda z markizáckej šou Svadba na prvý pohľad, sa pred pár dňami prevalilo aj to, že herečka zo seriálu Červené pásky Eva Opáleková sa tajne zosobášila. A vydatou pani je už aj herečka Viktória Valúchová (25).

To, že Viki Valúchová a Samuel Spišák sú pár, sa začalo šuškať v máji 2017. Hereckej dvojici sa rok na to narodila dcérka Margaréta, ktorá na jeseň oslávi už tri roky. Zaľúbenci najnovšie spečatili svoju lásku pred oltárom. Z Valúchovej, ktorá v minulosti hviezdila aj v šou Tvoja tvár znie povedome, je tak už vydatá pani. "Tak, už je to von, tak je to už jedno (smiech). Ďakujeme všetkým, ktorí s nami prežili tento krásny deň, noc a ráno a urobili ho takým, aký bol. Dokonalý. Silno vás objímame," prezradila na Instagrame Valúchová a pridala aj fotku z jej veľkého dňa. Viki sa vydávala v jednoduchých šatách s krátkym rukávom s odhaleným bruškom.

Viktória Valuchová s dcérkou. Zdroj: instagram/viktoriavaluchova

Herečka Eva Opáleková sa vydala v júni, no prevalilo sa to len teraz. Zdroj: Instagram

