Pred mesiacom, začiatkom júla, sa na "staré kolená" tajne oženil spevák z Lucie David Koller a už je tu ďalšia svadba v českom šoubiznise. Legendárny herec, ktory už dlhé roky patrí k idolom mnohých žien, do toho praštil. Karel Roden, ktorého diváci poznajú najmä z filmov Lidice, Masaryk, Copak je to za vojáka či Skleněný pokoj, je opäť ženatý. Ako informuje český týždenník Sedmička, so svojou láskou, s ktorou má dve deti Sofiu a Karla, sa v polovici augusta oženil.

Karel Roden Zdroj: Magic Box Slovakia

Svadbu sa mu podarilo utajiť pred verejnosťou a aj pred fanúšikmi. Veselka sa mala konať 15. augusta na zámku v Skrýšově a pozvaná bola len najbližšia rodina a priatelia. Štastným novomanželom gratulujeme.

Ako to bolo na začiatku

Bude to pomaly už dvadsaťšesť rokov, čo sa pri nakrúcaní zamiloval Jan Kraus do Ivany Chýlkovej, kvôli nej opustil svoju ženu Janu a Ivana sa rozišla s Karlom Rodenom. Po nejakom čase vyšla najavo ďalšia pikantnosť – opustení partneri (Jana a Karel, pozn. red.) sa dali dokopy. No a keď si už verejnosť zvykla na nezvyčajnú rošádu a hlavne na to, že štvorica sa k sebe správa slušne, nekonvenčná rodina opäť prekvapila. Zhruba v roku 2012 sa stal Karel Roden prvýkrát otcom. Dcérku mu porodila partnerka, dnes už manželka, zubárka Laura Čekanová.