Doktor Maxim Ivanchuk je vychýrený ukrajinský chirurg. Nič vám to meno nehovorí? Vo svete je však pre svoju prácu uznávaný a vyhľadávaný najznámejšími svetovými celebritami. Jeho služby využívajú dokonca aj naše známe tváre. V septembri sa u neho nechal vylepšiť aj kaderník Ján Molnár.

Medzi súčasne najvyhľadávanejšie plastiky, ktoré u neho ženy a dokonca aj muži postupujú, patrí úprava brady, prsníkov, nosa, cat eye look či tvarovanie tváre pomocou vlastného tuku, ktorá sa nazýva liposculpturing, kedy sa dá upraviť tvár tak, že sa ani nepoznáte. A práve to podstúpila Zuzana Plačková. No a taká Dara Rolins si u neho nedávno nechala upraviť nos, keďže po niekoľkých plastikách sa jej na ňom začali tvoriť priehlbiny.

Doktor Maxim Ivanchuk Zdroj: Instagram dr.maxim_ivanchuk



Okrem nich však jeho služby priamo v klinike v Kyjeve využil začiatkom septembra aj bývalý osobný kaderník prezidentky Zuzany Čaputovej Ján Molnár. Superstar medzi plastickými chirurgmi Ivanchuk mu upravil očné viečka, nos, bradu a lícne kosti.

