O smutnej správe informovala na svojom profile na Facebooku Svetlana Waradzinová, ktorá je vedúcou oddelenia kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji. „Odchádza detstvo mojej generácie. Odišla skvelá herečka. RIP Soňa Valentová,“ napísala k fotke legendárnej herečky, ktorá zomrela ráno okolo šiestej v spánku.

Mladučká Katka Hasprová s mamou Soňou Valentovou a zosnulým otcom Pavlom Hasprom. Zdroj: archív

Soňu Valentovú v marci 2016 postihla náhla cievna príhoda. Zasiahla jej ľavú stranu tela. Umelkyňa však mala vtedy šťastie v nešťastí. Ako totiž neskôr uviedla jej dcéra Katka Hasprová, operácia nebola potrebná, pretože sa u jej mamy našťastie nevyskytlo krvácanie do mozgu. Príhoda sa neprejavila na jej reči ani pamäti. Následky boli fyzického rázu, Valentová napríklad nemohla chodiť. Po prepustení z nemocnice nastúpila ihneď na nevyhnutnú rehabilitáciu do Kováčovej.

S dcérou Katkou mali nádherný vzťah. Zdroj: archív

Aby bola herečka pod neustálym lekárskym dohľadom, dcéra Katka ju umiestnila do petržalského hospicu, kde bola pani Valentová doteraz. Hasprová s manželom Ivanom Belom Vojtekom, za ktorého sa vydala v roku 2017, ju chodila pravidelne navštevovať a bola jej obrovskou oporou. Starostlivosť o pacientov je tam poskytovaná 24 hodín denne. A hoci Katka o súkromí hovoriť nechce a odmieta sa vyjadrovať, len nedávno spravila výnimku.

Macocha v podaní Sone Valentovej, Dora, nevlastná richtárová dcéra, ktorú hrala Milada Ondrasíková, a richtár v podaní Pavla Mikulíka Zdroj: archív

„Nie je to vždy ľahké. Rozumejú tomu asi len tí, čo prežívajú podobné veci, lebo človek, ktorý to nezažije, si nevie predstaviť, čo taká starostlivosť obnáša. Ani ja som nevedela,” priznala s trpkosťou pre Rytmus života. Obrovskou oporou je jej manžel Ivan. „Jednak sa spolieham na Boha a veľmi, veľmi mi pomáha môj muž. Opäť zisťujem, že som sa dobre vydala,” dodala Katka, ktorá vo veľmi mladom veku prišla aj o milovaného otca. „V súvislosti s tatinom som bola, naopak, vďačná, že na to, akú mal vážnu diagnózu, dlho netrpel. Neprežíval roky v bolestiach. Často hovoril, keď mu lekári leukémiu diagnostikovali – čo už ja, mám svoj vek, ale tam chodí toľko mladých… To je hrozné!” povedala nedávno v Rytmuse života.

Soňa Valentová sa narodila 3. júla 1946 v Trnave ako tretie dieťa, pričom obe jej sestry zahynuli v koncentračnom tábore v Osvienčime. Staršia Vierka mala desať rokov, mladšia Emka len štyri. Hereckú kariéru začala v roku 1967 v SND a odvtedy stvárnila obrovské množstvo zaujímavých úloh nielen v divadle, ale aj pred kamerami. Nezabudnuteľnou je rozhodne postava macochy v legendárnej Perinbabe.

