Česká modelka Simona Krainová (48) sa rada chváli na sociálnej sieti obnaženými fotkami. Mnoho žien ju však za to poriadne kritizuje. Blondínka najnovšie jednej poriadne vynadala.

Všetko to spôsobila Simonina fotka z behu. Pani Eva sa do nej pustila a vôbec ju nešetrila. „Ešteže má Simona také chudinky, ako ste vy. Kde by bez nich bola,” reagovala na pozitívne komentáre jej fanúšičiek.

Simona Krainová má dokonalú postavu, no nie všetci fanúšikovia majú rovnaký názor. Zdroj: instagram / @simonakrainova

Krainová okamžite vybuchla. „Evička, bež už niekam, ty musíš byť strašne nešťastná, že píšeš iným ženám trápnosti pod fotky,” nedarovala jej to Simona. No Eva pokračovala. „Prečo sa čertíš, keď mám pravdu? Prisahaj na deti, že nemáš na sebe nič umelé. Nebudeš, čo?” A to už modelku vytočilo. „Ty si blbka,” odkázala jej Simona, ktorá sa evidentne nemala chuť ďalej rozprávať. „Až po tebe, ty plastika umelá. Bobky, čo?” dodala Eva.