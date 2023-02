V obľúbenej relácii Neskoro večer na RTVS prehovorila krásna blondínka aj o svojom súkromí. Petrovi Marcinovi sa zverila so svojím nešťastím, s chlapmi jej to jednoducho nevychádza. „Teraz som slobodná. Jeden môj známy mi povedal, že niečo robím zle, keď si ešte nikto nekľakol.” Po návrate z Paríža sa Michaela usadila v Trenčíne. „Môže za to korona, priznám sa. Prišla som domov, aby som to tu kvázi prečkala. Nečakala som, že sa zaľúbim,” povedala mu. S Jakubom, chlapcom z Trenčína, ktorý však nechcel byť medializovaný, však už podľa všetkého pár netvorí.

Modelka Michaela Kocianová je opäť slobodná. Zdroj: instagram

Vysoká kráska kedysi tvorila pár aj s futbalistom Filipom Šebom, moderátorom Leošom Marešom alebo aj s Angličanom Arranom. Ani jednému z nich sa však nepodarilo Michaelu dostať do chomúta. Napriek tomu však žiari šťastím, stále aktívne pracuje, fotí a predvádza na móle krásne kúsky. Hlavu vešať nemusí, sám Marcin sa jej ponúkol: „Budem pre vás vyberať adeptov. Môžete sa prihlasovať!”