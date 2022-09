Keď sa prihlásili do šou Láska na chate, ani len netušili, že na chalupe skutočne stretnú človeka, ktorý im perfektne sadne. Ingrid (52) a Miro (55) sa zblížili už po pár hodinách, Peter a Vlaďa si k sebe cestičku hľadali o čosi dlhšie. Všetci však odchádzali domov s tým, že to idú skúsiť spolu aj v reálnom živote. Dnes si však nevedia prísť na meno.

Rozvedený Miro a rozvedená žeriavnička Ingrid do toho skočili poriadne zhurta. Pred kamerami sa vášnivo bozkávali, v horúcej kadi sa kúpali nahí, dráždili sa perverznými vetami a nakoniec si to rozdali v sprche. A hoci Ingrid Mira sekírovala úplne za všetko, on jej zobal z ruky a spravil všetko, čo si zaumienila. Svojská Inga na neho vyrukovala aj slovami o svadbe. Dokonca jej navrhol, že ju zvezie domov a ona sa šťastím vznášala. Od štábu im však prišiel list, aby si pobalili kufre a chatu opustili predčasne, keďže sa už nemajú kam posunúť. Keď odchádzali, sľúbili si, že to idú spolu skúsiť a vybudovať niečo nové. Zvrat v ich vzťahu nastal skutočne bleskovo. Miro JOJ-ke povedal, že na chate to bola taká eufória, no ešte cestou domov, ako ju viezol v aute, sa pochytili. „Ona to uťala, niečo sa jej na mne – nejaké vlastnosti – nepáčili, aj keď som sa snažil, ale ona už nechcela,” priznal sklamaný Miro.

Miro a Ingrid sa po natáčaní bleskovo rozišli. Zdroj: TV JOJ

„Cestou domov v aute sme sa nejako nezhodli, opadol z nás stres z nakrúcania, Miro sa správal inak ako na chate a mne sa nepáčili nejaké jeho vlastnosti. A tak sme sa rozišli hneď po nakrúcaní nie veľmi v dobrom. Neskôr sme si volali, on sa stále snažil byť so mnou v kontakte, mňa to však odradilo, a tak sme ostali len priatelia,” vysvetlila Ingrid. Že to medzi nimi nie je ideálne, nám potvrdil aj náš zdroj. „Na fotení po šou sa tvárili, akoby sa ani nepoznali. Miro sa Ingrid aj snažil prihovoriť, no ona nejavila žiaden záujem.”

Vzťah nevyšiel ani Peťovi a Vlaďke. Zdroj: TV JOJ

A ako to dopadlo s Peťom a Vlaďou? Táto dvojica sa oťukávala dosť opatrne. Rozvedeného otca totiž hneď na začiatku blondínka šokovala, že si zarába na erotickej platforme OnlyFans. A aj keď to spočiatku vyzeralo, že to fitnesák neprehryzie, postupne si k nej našiel cestu a zdalo sa, že sa do nej totálne zaľúbil. Na bacuľke však bolo vidieť, že si drží väčší odstup. Viackrát mu aj povedala, že má úplne iné hodnoty ako on a prekážala by jej aj jeho žiarlivosť. Napriek všetkému sa aj oni zblížili, padli vášnivé pusy a „muckanie” v posteli. Aj oni z chaty odchádzali ako pár s tým, že to idú spolu skúsiť aj v reálnom živote. Osud však neprial ani im.

„Boli sme spolu necelý mesiac po skončení šou. Žiaľ, ja som nechcela ostať žiť v Bratislave, som zo Zvolena, mám rada prírodu, hory, cestovanie, Peťo je iný, ako sa ukázalo v reálnom živote. Boli veci, ktoré som o ňom nevedela a vyšli na povrch až neskôr. Nemala som problém s jeho synom, ani nešlo o moju prácu či psa. Skrátka sme to skončili pre iné veci, v ktorých sme si nesadli,” priznala Vlaďa. „V realite to nefungovalo tak ako na chate, snažil som sa zmieriť s jej prácou, aj som jej s ňou pomáhal. Život mimo chaty bol naozaj celkom iný, prestala sa snažiť, hlavou bola so psom v horách, skrátka to medzi nami ochladlo a potom sme sa na to vykašľali, teda ona sa na to vykašľala a ja som tiež stratil záujem,” nešetril ju Peter. Ktovie, ako dopadnú ďalšie páry. Sledujte ďalej Lásku na chate na JOJ-ke.

