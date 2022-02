Lucia Hurajová si v roku 2011 prešla ťažkým obdobím. Trojročné manželstvo s hudobníkom Oskarom Rózsom jej skrachovalo a rozviedli sa. Dôvodom mala byť údajná dvojnásobná nevera. V tom čase sa špekulovalo, že herečka mala blízko ku kolegovi Kamilovi Mikulčíkovi a Oskar sa zaplietol s oveľa mladšou ženou. Obaja však vtedy tieto fámy popreli a povedali, že aj po rozvode majú veľmi dobrý kamarátsky vzťah. O dva roky neskôr sa dal Oskar dokopy s fitnes trénerkou Manj Carthigaserovou a Lucia už bola opäť zamilovaná. S novým partnerom Richardom čakali dokonca svoje prvé bábätko. Herečka sa následne druhýkrát vydala a do rodiny im postupne pribudli tri deti, najprv syn Maximilián (8) a k štyridsiatke si nadelila ten najkrajší darček v podobe dvojičiek, dcér Izabely (5) a Sofie (5).

So seriálovým manželom Dušanom Cinkotom v seriáli Šťastní vs Šťastní. Zdroj: photo by MAYO HIRC

Hurajovú, ktorá svoj nezameniteľný hlas prepožičala mnohým svetovým herečkám, nedávno obsadili do nového markizáckeho seriálu Šťastní vs. Šťastní, v ktorom hrá elegantnú Lýdiu, manželku bohatého podnikateľa. A hoci jej v deji manželstvo perfektne klape, v súkromí to až také ružové nemá… Navonok síce krásna Lucia pôsobí pokojne a bezstarostne, no podľa našich informácií to má medzi ňou a jej manželom Richardom už dlhodobo dosť škrípať.

Lucia Hurajová Zdroj: KATARINA HARSANYOVA

„Manželia už viackrát riešila odlúčenie… V ich prípade však nejde o žiadnu tretiu osobu, ale o povahové rozdiely. Na sklonku starého roka si však povedali, že tomu dajú ešte šancu,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Podľa najnovších informácií si však k sebe cestu už viac nájsť nemali. „Dvojica sa mala len nedávno už aj rozviesť,“ informoval nás teraz náš zdroj. Viackrát sme sa snažili s Hurajovou spojiť, no do uzávierky sa nám neozvala.

