Nathan prišiel do Love Island ako úplne prvý „bombshell“ a ako prvý mohol rozbiť nejaký párik vo vile. Na rande si vtedy zobral tri dievčatá a v rozhovore s Mishalou priznal intímnu vec. „Strácal som sa už, tak radšej budem sám. Rok som s nikým nespal, lebo to nepotrebujem. Rok som s nikým nič nemal, to sa prečistíš, povieš si, že to nepotrebuješ,“ šokoval ju Nathan, ktorý si napokon vybral Tess.

Nathan a Tess tvoria v šou Love Island pár. Zdroj: tv markíza

Slovenským divákom je však tento sexi mladík z Trnavy veľmi dobre známy. Pred pár mesiacmi sa objavil v šou Svadba na prvý pohľad, kde asistoval ženíchovi Adamovi. S barberom je totiž veľmi dobrý kamarát a trávia spolu kopec voľného času. Už počas svadobnej šou preto začali mnohí špekulovať, či títo dvaja nemajú k sebe bližšie ako iba kamaráti. Prispel k tomu aj fakt, že Adam sa od začiatku prezentoval ako metrosexuál, ktorý si potrpí na svojom zovňajšku. O ich nadštandardnom vzťahu sa začalo hovoriť ešte viac po tom, ako kamaráti začali nakrúcať vtipné videá a pridávať ich na sociálnu sieť. ,,Sme teplí! Sme tu zas! Zvyknite si na nás!” hovoria sladkým hlasom a následne sa hodia spolu do postele.

Nathan a Adam sú dobrí kamaráti. Zdroj: tv markíza

Adam dokonca zverejnil fotky, ako Nathanovi sedí na kolene a kŕmi ho „punčákom“, prípadne ako sa objímajú v soláriu. A dvojica zašla ešte ďalej. Obaja zapózovali s tehotnou kamarátkou a pod fotku napísali text: „Dali sme si vynosiť“. Mnohým je však jasné, že to robia iba z recesie a dobre sa na tom zabávajú. V súčasnosti je totiž úplne bežné, keď dvaja muži, ktorí si ako kamaráti perfektne rozumejú, trávia spolu kopu času – akurát to okamžite vyvoláva špekulácie. A možno aj takýmto spôsobom chcú všetkým hejterom vytrieť zrak!