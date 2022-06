Čo sa dialo na KARE po pohrebe Josefa Abrháma (†82)? Syn s pivom a oznámenie šťastnej noviny ×

Na pražskom Spořilove sa v pondelok rodina a priatelia naposledy rozlúčili so skvelým hercom Josefom Abrhámom (†82). Takmer dvojhodinový pohreb bol plný emócií, dojemných slov a spomienok. Na smútočnej hostine však na svojho kolegu už priatelia spomínali s úsmevom, presne tak, ako si to on sám želal.