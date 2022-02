Markíza onedlho štartuje Let's Dance, ktorú na obrazovky vracia po piatich rokoch. Medzi súťažiacimi je aj bývalá tenistka Dominika Cibulková (32). Nám sa podarilo zistiť, že trénuje u Vinczeovej (41) ex Petra Modrovského (36). A ako to už u nej býva zvykom, na luxus si potrpela aj teraz.

Bývalá štvrtá hráčka svetového rebríčka sa objaví na obrazovkách Markízy po tom, ako prijala ponuku na účinkovanie v šou Let's Dance. „Je to veľká výzva, na ktorú sa teším, pretože viete, že som veľký bojovník a mám rada výzvy. Úprimne priznávam, že som nikdy netancovala a ani som nemala túto ambíciu, ale keď som videla, aký team ľudí pracuje na tejto šou, neváhala som," napísala v januári na Instagrame a krátko na to povedala aj nám, čím ju ponuka oslovila.

Dominika Cibulková s herečkou Zuzanou Šebovou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZzBPCBM-wM/

„Rozhodla som sa ísť do toho predovšetkým preto, že je to pre mňa hlavne veľká výzva. Musím sa priznať, že som túto šou nikdy nesledovala. Oslovil ma s tým Pepe Majeský a viem o ňom, že má za sebou úspešné projekty, ktoré robí veľmi dobre. Myslím si, že moja účasť v tejto súťaži bude pozitívna a veľmi sa na to teším,” povedala niekdajšia svetová hráčka tenisu.

A keďže šou začína už o tri týždne, najvyšší čas, aby súťažiaci už trénovali na finálové kolá. Nám sa podarilo zistiť, že Dominika už niekoľko dní naplno zarezáva v tanečnej škole. A nie hocijakej. Pod krídla si ju zobral expartner Adely Vinczeovej, majiteľ jednej z tanečných škôl v Bratislave, Peter Modrovský. „Tancovať nebudem, Markíza stavila na mladších a nových tanečníkov, no môžem potvrdiť, že som súčasťou projektu Let´s Dance,” potvrdil nám nedávno.

Cibulkovú sa nám podarilo zastihnúť pri jeho škole v Petržalke v utorok aj v stredu. Oba dni si to na tréning namierila už v doobedňajších hodinách a dokonca v rovnakom, hriešne drahom outfite, ako to u nej býva zvykom. Prišla v legínach a luxusnej bunde za cca 5500 eur a na nohách mala chlpaté „našuchovačky” značky Gucci za 955 eur. Zatiaľ čo v utorok opúšťala tréning sama, v stredu ju prišiel pozrieť aj jej manžel Michal Navara s ich synčekom Jakubkom (1). A čo hovorí zatiaľ na jej výkon samotný Modrovský? “Môžem povedať, že Dominika je šikovná, tancuje so svojím tanečným partnerom,” prezradil nám.

Dominika nie je jediná, ktorá drie parket pod krídlami Modrovského. V rovnaký deň si to do jeho školy namierila aj jej kolegyňa zo súťaže herečka Zuzana Kubovčíková Šebová. Tej robil spoločnosť starší syn Rudko (4). Dámy, tak azda do toho dáte všetko a poriadne nacvičíte kroky, aby ste v súťaži zotrvali čo najdlhšie.

