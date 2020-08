Ivana Christová pred pár dňami oslávila jubileum, okrúhle 50. narodeniny. Veľkolepú párty s rodinou a priateľmi usporiadala takmer týždeň nato v reštaurácii v blízkosti hradu Devín. Okrem jej blízkych priateľov nechýbali ani známe tváre ako Jozef Oklamčák, Oliver Andrásy, Paľo Drapák či markizáčka Adriana Poláková.

V červenom na oslavu dorazila aj Adriana Poláková. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Na poobedňajšej oslave však najviac pútala pozornosť práve Ivanina dcéra Daniela. V béžových šatách so zlatým opaskom pod prsami pôsobila, akoby skrývala rastúce tehotenské bruško. Niekoľkokrát si ho dokonca pohladkala a pôsobila veľmi spokojne a šťastne.

„Keď sa Daniela na oslave vonku rozprávala s kolegyňami o deťoch, celý čas sa hladkala po brušku a usmievala sa pritom,“ prezradil nám zdroj, ktorý bol jedným z hostí Christovej párty.

Ivana Christová so speváčkou Yvettou Blanarovičovou a s kamarátkou. Zdroj: Facebook

O Daniele je známe, že už takmer 10 rokov tvorí pár s priateľom Milošom Zajíčkom a štyri roky sú už spolu zasnúbení. Plánujú síce veľkú svadbu, ako sa kráska vyjadrila v minulosti v médiách, no zatiaľ sa do nej nehrnú. Podľa fotiek to však vyzerá tak, že sa ich rodinka pravdepodobne čoskoro rozrastie. Christová však na naše otázky do konca uzávierky nereagovala.

