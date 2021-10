Predseda parlamentu Boris Kollár a minister financií Igor Matovič sa v poslednom čase vôbec nevedia dohodnúť. V septembri Matovič vyhlásil, že hoci má Kollára rád, zdá sa mu, akoby trochu zablúdil. Za všetkým je reforma súdov. Sme rodina Kollára trvá na tom, že nechce meniť pomery na prokuratúre. V koalícii pritom silnejú hlasy za to, aby sa posilnila úloha špeciálnej prokuratúry. Zástancom takéhoto riešenia je aj Matovič. „Urobím všetko pre to, aby Sme rodina zostalo súčasťou protikorupčnej koalície. Ak by Sme rodina blokovala boj proti mafii, tak mentálne sa vzďaľuje z koalície a musíme si položiť otázku, či dokáže koalícia fungovať aj bez nich,“ vyhlásil Matovič.

Igor Matovič Zdroj: TASR

Novým jablkom sváru v koalícii je aj reforma nemocníc, ktorú presadzuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Aj preto Kollár obchádza regióny, pretože chce vidieť na vlastné oči nemocnice, ktoré by mali zaniknúť a sľubuje, že to nedovolí. Hnutie Sme rodina preto tvrdí, že ak by prešli obe reformy, ich 17 poslancov za ne v parlamente nezahlasuje. A keď sa to koaličným partnerom nepáči, tak odídu.

Matovič nelenil a okamžite mu poslal uštipačný odkaz. „Rok a pol robila opozíciu vlastnej koalícii SaS a teraz Boris asi zistil, že je to dobrá cesta na vyrábanie si percent popularity.” Tri dni nato však akoby obaja na škriepky zabudli. Vo štvrtok bolo totiž Borisa a predseda parlamentu sa s vybranými kolegami stretol na menšej meninovej oslave vo vychýrenej talianskej reštaurácii v Bratislave. Tesne pred 18.30 dorazil do podniku Kollár s ochrankou. Tí sa usadili k dolnému stolu a Boris si to po schodoch zamieril hore do uzavretého salónika. Asi desať minút po ňom prišiel s ochrankou aj Igor Matovič s fľašou vína. Posledný dorazil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak aj s prekvapením pre oslávenca. Kým kolegovia v uzavretej miestnosti klábosili, dole na nich poslušne čakali ochrankári s kávičkou. Po nejakom čase sa jeden z ochrankárov zdvihol a na dodávke odfrčal preč. Po niekoľkých minútach sa vrátil a doviezol Kollárovho syna, ktorého má s Barborou Richterovou. Aj tá sa ako jediná z jeho slávnych matiek oslavy zúčastnila. Partia sa začala postupne rozpúšťať okolo 21:00. Prvý odišiel Matovič, ktorého v JOJ-ke čakala moderátorka Jana Krescanko Dibáková. Posledný odchádzal Boris a niekoľko minút po ňom jeho matka č. 6 Richterová s ich synom.

Na oslave bola ako jediná z Borisových ,,matiek" Barbora Richterová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Keď už Matovič sedel u Dibákovej, tá ho v živom prenose podpichla: ,,Dvaja ministri majú robiť kľúčové reformy, ide o rezort zdravotníctva a zároveň ministerka Kolíková žiadala finančné prostriedky na súdnu mapu. Napriek tomu tu máte koaličného partnera Borisa Kollára, ktorý vám odkazuje, že pokojne nás vyhoďte z vlády, my za to nezahlasujeme. Už to máte vydiskutované? Predsa len ste mi prezradili, že ste boli pred chvíľou na spoločnej večery.” ,,Áno, bol som s Borisom Kollárom, dnes má meniny, pozval som ho, bolo to pracovno-kamarátske stretnutie , lebo potrebujeme tieto veci riešiť. Snažím sa rokovať tak, aby som tu podporu vyrokoval. Hľadáme cestu, aby vlk bol sýty aj ovca bola celá a aby sme reformy robili,” reagoval Matovič.

“Pán predseda sa stretáva bežne s pánom ministrom financií a inými predstaviteľmi koalície a aj keď nemusia vždy vo všetkom spolu súhlasiť, tak debaty sú vždy konštruktívne a v priateľskom duchu,” reagovalo tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.

Igor Matovič po oslave utekal do Jojky do relácie Na hrane Jany Dibákovej. Zdroj: TV JOJ