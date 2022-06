V jednom z najnovších videí sa sympatická Monika prihovára všetkým ženám a ukazuje im, čo majú robiť a po akých kúskoch oblečenia majú siahnuť, ak chcú zakryť určité nedostatky. Ako sama tvrdí, každá žena môže byť krásna a najdôležitejšie je práve to, ako sama cíti.

"Celé je to o tom vnútri. Nikto nemá dokonalú postavu. Šaty ti len umocnia tvoj vnútorný pocit a ty si musíš vybrať také šaty, ktoré sú presne vhodné na tvoju postavu. Vieš prečo majú modelky dobré fotografie? Lebo ony sa tak aj cítia. A keď ju stretneš a pozrieš sa na ňu, tak si povieš: "Fúha, toto čo je za modelka?". Každá môže byť kráľovná. Každá. Len ty to musíš v sebe vytuningovať. Je to jednoduché - dáš si šaty, pozrieš sa na seba a povieš si: "Vyzerám perfektne, dnes som tu za modelku,". A o tomto to celé je," motivuje ostatné dámy Monika Nemčoková.

Sexi Moniku dodnes niektorí spájajú s Mikulášom Černákom, no ona tieto informácie zásadne popiera. “Za obdobia Mikuláša Černáka bola taká doba, že ste veľmi nemohli nič odmietnúť. Vtedy sa skrátka žilo tak, ako sa žilo. Raz za mnou prišiel jeden z jeho pracovníkov s otázkou, či by som pre Černáka vedela vytvoriť nejaký outfit, aby vyzeral dobre, keď vyjde z basy. A ja som súhlasila,” hovorí s tým, že spočiatku však nadšená nebola. Dostala voľný budžet, presné miery klienta a podľa nich povyberala jednotlivé kúsky oblečenia a tak mu vytvorila kompletne celý outfit - košeľu, nohavice, opasok i topánky.

