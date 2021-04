Nová jedinečná interaktívna reality šou Love Island, ktorá dobyla celý svet! Jedna vila pri mori na Kanárskych ostrovoch, jemný piesok na pláži, osviežujúci bazén, spaľujúce slnko, večerné grilovačky alebo spoločné úlohy a hry - mladí ľudia zo Slovenska a Česka majú teraz šancu zažiť tie najšťavnatejšie tri mesiace svojho života, a ako čerešničku na torte získať lásku i úžasnú výhru. Podstata šou Love Island je jednoduchá: desať žien a desať mužov sa na tri mesiace spoločne zavrie do jedného priestoru, ktorý okrem samotnej vily zahŕňa napríklad aj bazén, posilňovňu alebo gril a relax zónu.

Na VOYO prichádza prvý exkluzívny pôvodný projekt. Horúca šou Love Island. Zdroj: tv markíza

Nebude im vôbec nič chýbať, aby si mohli naplno užiť úplne všetko, čo Love Island ponúka! Počas súťaže spolu účastníci flirtujú, tvoria páry, zase ich rozbíjajú, zbližujú sa, formujú spojenectvá, intrigujú, a to všetko s jasným cieľom - dostať sa do finálovej dvojice. A čo si vyberú potom? Zláka ich vidina kopy peňazí, alebo budú radšej hlasovať pre lásku a spoločné šťastie? To tu ešte nebolo! Ale ako to už býva, nikto si nemôže byť ničím istý, napríklad ani tým, či sa počas hry náhodou neobjavia noví "ostrovania", ktorí zamiešajú už rozdanými kartami, rozdelia osvedčené dvojice, vytiahnu na výslnie doterajších outsiderov a prinesú turbulentnú dávku nového náboja. Budúci týždeň sledujte denník Plus JEDEN DEŇ a web pluska.sk. Do šou sa totiž jeden šťastlivec môže dostať aj vďaka nám! Ako? Dozviete sa!

