Obrovský plač a beznádej. Pohľad na zdrveného Otta Weitera nad rakvou jeho životnej lásky Andrejky trhal srdce. Napriek veľkej opore najbližšej rodiny nedokázal takmer ani prijímať kondolencie. Jeho najbližší priatelia, ktorí stoja pri ňom a snažia sa mu dodávať silu, majú o neho veľký strach.

Otto Weiter s manželkou Andreou. Zdroj: facebook

„Keď som s Ottom hovorila, keď sa to stalo, hneď som volala lekárovi Vilkovi Fischerovi. Hovorím mu, že veď ty máš možnosť, známosti. Otto potrebuje psychológa, lebo mi povedal, že už nechce žiť. A jemu to srdce nevydrží. Nakoniec u neho ten psychológ bol a trošku sa Otto spamätal. Hneď som mu povedala, nič nezmeníš, to je už dané,“ prezradila nám po pohrebe Maja Velšicová.

Pohreb manželky Otta Weitera Andrey Fischer na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Na snímke Maja Velšicová a Marcella Molnárová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Speváčka Eva Máziková, ktorá pred pár mesiacmi prišla o milovanú mamu, má o svojho kamaráta tiež starosti. „To všetko na neho ešte len doľahne. Príde do domu, kde mu Andrejka robila čaj, obedík a to všetko. Ona sa starala o neho a aj o všetko. Až teraz príde celá ta bolesť a on si uvedomí, kto odišiel. Áno, bolí to. Držím mu palce, aby to dobre dopadlo, lebo on tiež nie je ten najzdravší. Boh vie, čo všetci nosíme so sebou a vôbec nevieme, ako skončíme,“povedala nám speváčka Eva Máziková.

Pohreb manželky Otta Weitera Andrey Fischer na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Na snímke Eva Máziková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Rovnako tak sa o speváka strachuje aj manželka Dušana Grúňa Majka. „Otto ju našiel mŕtvu ležať vedľa seba. Minulý štvrtok, keď nám volal, bol úplne hotový. Pre Otta to musí byť hrozné, keď je teraz sám v tom dome, vidí tam všetky jej šaty, veci,“ reagovala.