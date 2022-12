Andrej Bičan sa musel zmieriť s tým, že jeho relácii 5 proti 5 po dlhých rokoch zazvonil umieračik. „Pätnásť rokov je pre reláciu ako 200 rokov pre človeka. Prežili sme naozaj krásny život, šťastný a spokojný. A či mi je to ľúto? Je to presne taká ľútosť, ako keď zomrie 200-storočný človek. Dožilo sa to dobrého veku, naplnili sa všetky predsavzatia,” prezradil nám nedávno Bičan.

Divákov RTVS onedlho čaká nová zábavno-vedomostná súťaž Traf to!, v ktorej budú proti sebe súťažiť dva 3-členné tímy.

Moderátor Andrej Bičan v obľúbenej relácii 5 proti 5. Tá po 15 rokoch skončila. Zdroj: archív

Moderátorom bude Juraj Šoko Tabaček, pre ktorého to bude druhá relácia v poradí. V roku 2018 moderoval S pravdou von na JOJ-ke.

“Je to pre mňa výzva. Moderovať akúkoľvek reláciu, ktorá sa k divákovi dostane na dennej báze je veľký záväzok. Nastupujem do niečoho, kde je treba ukázať, že mám isté schopnosti. Či sa mi to podarí, neviem odhadnúť, to posúdia diváci. Veľmi sa mi však páči mechanika súťaže, pretože Traf to! je hravé, je to priestor na humor,” prezradil Juraj Tabaček.

Ako sa nám podarilo zistiť, získať tento flek nebolo až také ľahké. V hre boli totiž aj ostrieľaný moderátor Matej Sajfa Cifra, Filip Tůma, či herec Juraj Ďuriš. „Myslím si, že tvorcovia sa zhodli, že som najlepšie zapadal do toho, čo od relácie očakávajú. Opäť pripomínam, že to ukáže až samotné vysielanie, či sa mi podarí potvrdiť, že tie očakávania boli správne. Do istej miery ma teší, že som v takejto konkurencii obstál, ale určite to nevnímam ako nejaké moje víťazstvo, pretože všetko sú to profesionáli a vynikajúci moderátori, ktorých určite ešte budeme na obrazovkách veľa vídať,” hovorí Juraj Tabaček, ktorý už zarezáva na nakrúcaní prvých dielov. Prvá časť relácie je naplánovaná na 9. januára a budú ju vysielať denne o 18.20 h.

Šoko sa určite dostane do pozície, keď ho diváci budú porovnávať s jeho „predchodcom” Bičanom. „Nie som si istý, či sa na hodnotenie dá pripraviť. Vnímam to ako proces, ktorý ma v istom momente zasiahol resp. „trafil". Teším sa, že som práve ja dostal túto príležitosť. Keďže nastupujem po takejto silnej a obľúbenej relácii, je to pre mňa záväzok, pretože by som sa do relácie mal vložiť natoľko, aby diváci toto nepocítili ako nejakú ujmu. Či sa to podarí neviem posúdiť, ale budem rád, ak sa to stane,” dodal.



