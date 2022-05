Aké boli vaše pocity pred odletom do Fínska?

Pred odletom som nemala takmer ani jeden deň voľna, keďže som mala viaceré pracovné povinnosti. Okrem hokeja sa venujem aj dostihom a ešte ma čakal prenos, na ktorý som sa musela pripraviť. Na MS v hokeji som sa ale veľmi tešila, je to výnimočný športový televízny sviatok.



Zbalili ste si do Fínska viac vecí ako na iné služobné cesty?

Ako príklad by som použila letnú olympiádu v Tokiu alebo zimnú v Pekingu, kde som mala pripravený nový outfit na každý deň. V lete je to však, samozrejme, jednoduchšie, no keď som sa balila do Pekingu, bolo to horšie a aj ťažšie. Tam som sa poučila a ak je možnosť zobrať dva kufre, tak ich aj zoberiem. ( smiech)

Redaktorka RTVS Barbora Žiačiková. Zdroj: Facebook Barbora Žiačiková RTVS

Ste veľká hokejová fanúšička?

Určite áno, už odmalička fandím a sledujem hokejové zápasy.



S hokejistami ste kamarátka alebo máte profesionálny vzťah?

Máme kamarátsky vzťah, ale nie sú to profesionálne kamarátstva. Nechodíme spolu vo voľnom čase na kávu alebo na večeru. No musím sa priznať, že chalani sú veľmi zlatí a dobre sa poznáme. Pri mojej práci je aj nutnosť, mať s nimi aj takýto kontakt. Keď im napíšem, tak mi odpovedia, nevykašlú sa na mňa. Nie som ich ctiteľka, ktorú odignorujú, ale ozvú sa, lebo vedia, že ide o spoluprácu.



Ako ste sa vlastne dostali na OH v Pekingu?

Bola to pre mňa veľká príležitosť, ktorá sa určite neodmieta. Na úlohu hokejového reportéra boli určení dvaja ľudia a počítalo sa aj s náhradníkom, keďže v tom čase bola veľmi nepriaznivá pandemická situácia. Všetky potrebné veci mali nachystané obaja. Ja som do Pekingu nakoniec išla tiež z pozície náhradníka za kolegu. Štyri dni pred odletom mi dali vedieť, že idem práve ja, takže som nemala možnosť vycúvať, ale ani by mi to nenapadlo. Bola to pre mňa jedinečná šanca. Bola som prvou ženou v histórii RTVS, ktorá bola na takomto vrcholnom športovom podujatí. Slovensko vo všeobecnosti nie je zvyknuté, že by bola práve žena pri slovenských hokejistoch. S chalanmi sa poznám už z extraligy a niekedy sú možno radi, že ich spovedá baba. Občas to môže byť aj výhoda, častejšie sa usmejú, a keď sú nervózni, pri žene skôr zjemnejú. Skôr si na zastúpenie ženskej redaktorky muselo zvyknúť Slovensko.

Na snímke je redaktorka RTVS Barbora Žiačiková a Martin Fehérváry počas piateho zápasu základnej skupiny MS 2022 v Helsinkách, v ktorom nastúpili slovenskí hokejisti proti Kazachstanu. Zdroj: MARTIN DOMOK

Počas olympiády vás ľudia kritizovali za otázky. Ako ste to vnímali?

Musím sa priznať, že niekedy si komentáre na internete prečítam, ale čím ďalej, tým menej. Zo začiatku tam bola moja zvedavosť, no ľudia mi ich aj posielali. V súčasnosti sa snažím nevšímať si ich, ignorujem to. Aj moji mentori mi povedali, že ľudia, ktorí ma verejne komentujú, nikdy v živote nezažili takú skúsenosť. Priamo na mieste je to veľký stres a ja som sa snažila svoju prácu robiť najlepšie, ako som vedela. Na základe skúseností som vedela, o čom sa mám s nimi rozprávať a aj ako dlho. Dopredu vždy viem, či to bude rýchla flashka alebo dlhší rozhovor a podľa toho vyberám aj otázky. Samozrejme, dôležité je, či je to brankár, útočník, obranca a akú úlohu mal v tom danom zápase. Ku každému musím pristupovať individuálne a nemôžem používať stále tie isté otázky. Hlavne sa snažím, aby to bolo o emóciách. Nechcem, aby to boli len tuctové odpovede, snažím sa zistiť napríklad ich rituály pred zápasom, čo im pomáha, ako vnímajú svoju hru.



Spomenuli ste mentorov. Sú to ľudia z RTVS?

Sú to moji nadriadení Matej Hajko a Palo Gašpar. Nazývam ich tak, lebo sú to moji učitelia a pomáhajú mi najmä pracovne. Hovoria mi, čo treba vylepšiť, čo robím zle alebo čo robiť inak. Na druhej strane ma pochvália, keď robím niečo dobre. Oni sú pre mňa naozaj veľkí odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Samozrejme, je množstvo hejterov, ktorí z gauča s pivom v ruke chrlia kritiku na internete a možno si aj myslia, že by to zvládli lepšie ako ja. Počas olympiády som položila cca 500 otázok. Kebyže spravím nejakú faktickú chybu, nepoviem nič. Nech si však ľudia uvedomia, že na mieste je to skutočne stres a bežný divák si nevie predstaviť, ako by reagoval, keby tam stál miesto mňa, zapne sa červená a ide sa. Živý rozhovor, ktorý sleduje obrovské množstvo fanúšikov je veľká zodpovednosť.

