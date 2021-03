Odkedy boli súťažiaci v stredu na večeri u Babuly, všetko sa výrazne pokazilo. Svojrázna žena sa najviac nezniesla s mladou Rebekou. Babula na návšteve u Maťa začala na ňu nechutne útočiť, že po jej jedle jej bolo zle. Mladá študentka sa začala brániť.

Takáto hádka s šou ešte nebola. Zdroj: tv joj

„Rebeka, hovorím ti to v dobrom, kebyže chcem v zlom, tak sa postavím a také ti dám facky, že ma ohováraš, že stena ti dá druhú. Moja placka určite slaná nebola. Ty sa chceš len zhovädiť. Dávaj si pozor na jazýček. Hádku pri stole si začala ty. Stačilo, moja milá, takže ja som ti to vrátila. A buď ticho. Mňa tu budete ponižovať a urážať, za to, že si sedela v mojom luxuse? Vieš, čo stála tá moja stolička? Možno tri tvoje výplaty. Hovorím ti, že ja by som ti dnes aj pleskla,” kričala Babula, ktorá svojím správaním odrovnala aj ostatných. Nezastavilo ju ani to, keď si Rebeka začala utierať slzy a ani to, že ju ostatní začali brániť. Celé to musel ukončiť až jediný chlap pri stole, Maťo.

Prečítajte si tiež: