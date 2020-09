Marián Miezga otvoril tému, že ak manželia doma často hrávaju spoločenské hry, ich milostný život býva zväčša nudný. Na to však okamžite zareagoval čerstvý ženáč Andy Kraus: „My hráme fľašu. Je to predsa spoločenská hra!“To okamžite zaujalo Miezgu, ktorý chcel vedieť, s kým túto hru hráva.

Andy Kraus so svojou manželkou Jankou. Zdroj: MATEJ KALINA

„Však s partnerkou a... s deťmi,“ bez váhania odpovedal Andy, čím všetkých poriadne rozosmial. Mnohí majú totiž ,,fľašu“ zafixovanú z mladých čias ako hru, ktorá sa vie poriadne zvrtnúť. Celú časť môžete sledovať už dnes večer na RTVS.

