Andrea sa zamyslela nad dôležitými vecami. „Život beží príliš rýchlo na to, aby sme niekomu dovolili vyniesť rozsudok nad našimi dňami, našim úsmevom či dobrou náladou. Akosi sme si zvykli na to, že nám ľudia hovoria, akí sme, čo vieme a čo nám zase nejde, či nám to pristane, či je to málo alebo už príliš. A je toho toľko. Slovo dokáže zraniť a pritom má len pár písmen. Každé ráno sme však o deň skúsenejší. I dnes,” rozpísala sa a priložila sexi fotky v bielych plavkách, v ktorých jej, samozrejme, presvitajú bradavky. Nadržaní páni si tak zrejme jej múdre riadky ani neprečítali a riešili iba jediné.

Andrea Verešová Zdroj: Instagram Andrea Verešová

„Škoda, že zárez tam dole nie je vôbec vidieť. Ale inak pekné plavky,” napísal Martin. „Mám pocit, že ten zárez na nej si vyplnila kúskami cukrovej vaty, lebo inak si to vysvetliť neviem,” pokračoval v nechutnom komentári. „Dnes nebude žiadna čiarka?” opýtal sa jej Petr.

