Andrea pózuje na ležadle a na sebe má iba spodný diel bikín. Aj to by sa dalo povedať, že ide skôr iba o úsporné šnúrky ako o plavkové nohavičky. Keby sa o čosi viac vystrela, všetci by sa mohli pokochať jej upravenými prsiami v plnej paráde. Našli sa však aj takí, ktorých zaujalo niečo celkom iné ako jej bujné vnady. ,,Tá vypasená pani v odraze vašich okuliaroch je top!" napísal jeden z jej fanúšikov. ,,To si všimne málokto," napísali ďalší so smiechom.

Andrea Verešová je opäť v Dubaji. Zdroj: Instagram

