Perinbaba sa vracia! Režisér Juraj Jakubisko nakrútil pokračovanie kultovej rozprávky z roku 1985. Do kín mala byť pôvodne uvedená pred Vianocami 2019, ale nestalo sa. Cez pandémiu odložili premiéru trikrát a na sklonku vlaňajška sme verili, že sa jej dočkáme v roku 2022. Nakoniec Perinbaba 2 - Dva svety hlási príchod do kín vo februári 2023.

A nebude to iba pokračovanie! Na filmové plátno vráti tiež Petru Kolevskú Vančíkovú (57), ktorá v prvej Perinbabe stvárnila Alžbetku. Keď prvý raz počula, že Jakubisko chystá pokračovanie filmu, chýry vnímala len okrajovo. „Ani som ich nevzťahovala veľmi na seba. Začalo sa o tom totiž uvažovať a rozprávať v čase, keď som sa herectvu intenzívne nevenovala,“ prezrádza svoje pocity pre PLUS 7 DNÍ.

Perinbaba patrí k najobľúbenejším rozprávkam. Zdroj: archív

Potom sa niekdajšej hereckej hviezde ozval Juraj Jakubisko. „Nechávala som tomu voľný priebeh, či to bude a čo to bude, no a keď prišla konkrétna ponuka, aby som sa v pokračovaní objavila ako symbolické prepojenie oboch filmov, moja prvá otázka znela, či to nebude veľa filmovacích dní, ktoré by som si nemohla dovoliť.“

Keďže v pokračovaní hrá vorkoholička Kolevská iba „symbolicky“, dokázala si termíny skĺbiť s produkciou. „A dostala som príležitosť užiť si príjemný výlet do mladosti, do mojej dávnej hereckej profesie. Bola som tiež veľmi rada, že som mohla pri práci opäť stretnúť a zažiť Juraja Jakubiska.“

Petra Vančíková sa s herectvom nadobro rozlúčila v roku 1998, keď dokončila krimi drámu Minulosť. A vrátila sa k nemu až teraz na žiadosť Jakubiska.

Čo nám prezradí o svojej postave v Perinbabe 2, ktorú pre ňu slávny režisér napísal? „Nič,“ hovorí Petra so smiechom. „Nakrúcanie dvojky bolo intenzívne a rýchle, pretože bolo treba zohľadniť môj čas, ktorý som mala k dispozícii. A ten som si maximálne užila. Juraj Jakubisko patrí k režisérom, ktorí svoje filmy vidia v tajnej predpremiére už vo svojich predstavách a podľa nich potom presne vedú hercov i celý štáb. Práve to ma na jeho práci fascinovalo pri nakrúcaní pôvodnej Perinbaby a presne s tým som sa stretla aj po rokoch - s výzvou porozumieť jeho predstavám a dokázať ich preniesť na filmové plátno.“

V kultovej Perinbabe hrala Petra Vančíková ako 19-ročná. Zdroj: youtube

Alžbetkinho Jakubka hral v Perinbabe Nemec Tobias Hoes­l (61). Hoci ich postavy sa milovali, herci sa, naopak, príliš nemuseli. „Nemám ani som nikdy nemala tendencie nadväzovať nadštandardné vzťahy s kolegami,“ upresňuje Kolevská. V tom čase bola veľmi vyťažená, žila na cestách medzi Bratislavou a Prahou, takže veľa času na zábavu mimo pľacu nezostávalo. „Samotné nakrúcanie Perinbaby však bolo úžasné, boli sme super kolektív - štáb i herci. Zažili sme veľa pekného, vtipného a dramatického, ale práca sa skončila a šla som ďalej. Z jednej postavy do druhej. Až kým sa nestalo niečo výnimočné a ja som medzi filmármi na jednom projekte nestretla môjho manžela, s ktorým sme spolu už skoro tridsať rokov.“

