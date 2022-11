Hoci kontroverzná Alex Wortex (31) je už týždne v českej šou Like Haf TV Prima, do ktorej ju vraj vtiahol partner Michal, vo svojich statusoch ju neustále porovnáva s reláciou TV JOJ Bez servítky, na ktorú zároveň útočí.

Vo svojom ostatnom statuse okrem iného napísala: „Doobeda som to potvrdila a po ukončení hovoru sa mi znenazdajky spustili slzy, ktoré vyústili do nekontrolovateľného plaču… do toho ľadový pot a nevedela som, čo so sebou. Išla som si niečo kúpiť do obchodu, ale z obchodu som sa rozhodla ísť na Železnú studničku. Pešo, bez dokladov, uplakaná, v podstate v pyžame. Sadla som si tam na kameň a stále revala. Teraz už viem, že moje telo mi dávalo jasné signály, že od tohto projektu ruky preč,“ opísala chvíle pred začiatkom šou Bez servítky.

V relácii Bez servítky varila škandalózna Alex Wortex. Pomáhal jej priateľMichal. Zdroj: tv joj

„Druhý týždeň v @likehouse.cz za nami a mám pocit, že to neskutočne letí. Pôvodne mi to prišlo ako niečo úplne sureálne. Ja plus hŕstka cudzích ľudí na hromádce po dobu skoro dvoch mesiacov. Najmä po mojej nie tak dávnej a vcelku traumatizujúcej skúsenosti. Marček ma v rámci presviedčania ubezpečoval, že tak zlé ako tá slovenská relácia to byť nemôže. A výnimočne mal v tomto prípade pravdu,“ chváli si pobyt v aktuálnej šou a dodáva: „Naopak pri @likehouse.cz vnútorná pohodička a tak aj bolo, ale nechcem to vopred zakríknuť, takže klop klop, podám neskôr ďalšie hlásenie.“