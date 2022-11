,,Farmu Xtra nepozerám, nevidím v tom žiadny význam," odbila hneď na začiatok Tomyho. Odkaz od jej rivalky Natálie sa k nej však aj tak dostal. ,,Baby mi to hovorili, že mi nejaký odkaz zanechala, tak sa k nemu vyjadrím. Teším sa strašne," začala Alex, ktorá pred duelom porušila hneď niekoľko pravidiel, keď viackrát opustila duelantskú chatku a aj preto stratila možnosť výberu disciplín. ,,Asi to trošku ľutujem, pretože to poradie disciplín... akonáhle prehrávaš 2:0, tak som bola z toho taká rozladená. Keď si tam dva mesiace zatvorený, ja som bola už taká vyhorená, ponorku som mala posledné dva dni a fakt som mala v tej duelantskej chatke myši, ktoré mi tam behali pri hlave, fuj nechutné je to a ja jediného, čo sa bojím, sú myši a potkany. Tak som išla pre mačku, nech ma tam ochraňuje. Ale no... mala som byť zatvorená v tej búdke a zostať tam, ale mňa to tam nebavilo...," pokračovala Alex.

Hosťom v relácii Farma Xtra bola vypadnutá Alex. Zdroj: TV Markíza

Tomyho však najviac zaujímalo, či sú so Šimonom stále zaľúbení a bude ho čakať. ,,Jasné, že áno. Budem ho čakať. Dohodli sme sa, ako to bude fungovať. On bude určite chodiť za mnou. Ja proste nemôžem utekať z roboty, ja keď tam mám tých psov, musím tam byť a on si môže zariadiť tú robotu a školu tak, aby mohol prísť za mnou. Ale určite budem aj ja za ním chodiť. Určite vidím tento vzťah do budúcna, pretože Šimon je úžasný a fakt ho mám rada. Sadli sme si. Strašne ho ľúbim," odpovedala jednoznačne. ,,Prvé dni boli hrozné. Kristián, Barón, Natálka... Ja som nevedela, že aj takýto ľudia môžu byť," opísala začiatok v šou a pokračovala, prečo ich tam nemusela.

Keď jej Tomy pustil ukážku z rozlúčky, rozplakala sa. Zdroj: TV Markíza

,,Ty si tam mala zopár takých výstupov, ty si sa toho nebála. Ty si si dovolila na najväčšiu, teraz dúfam, že sa Naty neurazíš, na najväčšiu bordel mamu z celého ,,tohto", ktorá vás mala pod palcom a ty si došla a začala si jej pucovať žalúdok," nahral jej Tomy. ,,Poviem to takto, ja mám úctu voči starším, sú mojím vzorom, ale akonáhle ti začne bojkotovať 40-ročná žena v kuchyni a pýta sa ťa, ako sa varí čaj, tak to je úplne niečo iné a akú mám mať potom k nej úctu a pokoru, keď ona sa takto správala? A ona sa čuduje, že prečo sme ju nemali radi. Nech sa pozrie, aká trápna svorka boli. Voči nej nebudem mať nikdy v živote úctu, ona si tam dokazovala svoje trápne ego," rozohnila sa Alex, ktorej Natália nedávno zanechala drsný odkaz. „Mala si otázku, čo som ja v živote dokázala. Tak ak to chceš zistiť, stačí si dať moje meno do Google a budeš sa tam môcť zabávať celý deň, ale čo nemôžeš zistiť, to ti poviem ja. Ja už teraz na sto percent viem, že som vychovala lepšieho človeka, ako si ty, ako matka – samoživiteľka bez akejkoľvek pomoci rodičov či muža. Takže ak si chceš o mne niečo zisťovať a rozprávať potom o tom, tak si zisťuj poriadne,“ odkázala jej v relácii.

Alex sa však rozhodla, že žiadne odkazy jej nechávať nebude. ,,Natálii nebudem zanechávať žiadny odkaz, pretože si Farmu Xtra pomýlila asi s Poštou pre teba. Je to trápne," povedala. Na koho má však okrem nej ťažké srdce? ,,Tí ľudia, ktorí boli na začiatku v tej trápnej svorke, sa tam hrali na gerojov, že nás všetkých vyhodia. Barón, Kristián, ale nebudem sa k nim vyjadrovať. A môžu sa mi vyhrážať koľko chcú, mňa takí trápni ľudia netrápia," dodala.

