Posledným rezonujúcim problémom je konflikt Igora Matoviča a vedca Pavla Čekana. Vedec a jeho firma, ktorá vyrába PCR testy, darovali Slovensku počas prvej vlny viac ako 250-tisíc testov a premiérovi vtedy doslova zachránili kožu. Každý vo svete ich potreboval a bolo ťažké ich zohnať. Prešlo niekoľko mesiacov a Čekan si teraz od premiéra vypočul poriadne ostré slová. Vraj iba naháňa biznis. To všetko preto, pretože biochemik povedal, že plošné testovanie v Liverpoole vyzerá inak ako u nás a majú tam používať tri typy testov. „On je výrobca PCR testov, treba to aj takto brať,“ vyhlásil Matovič. Odborník na to hneď reagoval. „Pán premiér, je nefér, že takto musím dokazovať, že to ako vedec myslím dobre a že chcem Slovensku nezištne pomôcť,“napísal na sociálnej sieti Čekan.

Na snímke je vedec a biochemik Pavol Čekan ktorý sa podieľa na výskume nového testu na Covid-19. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Vedca sa zastalo hneď niekoľko známych ľudí, medzi ktorými nechýbala poslankyňa Janka Bittó Cigániková, nevesta Kamily Magálovej Zuzana či moderátorka Alena Heribanová, ktorá svoj postoj k situácii vyjadrila prostredníctvom sociálnej siete. K profilovej fotke si pridala označenie „Dôverujem Čekanovi a vede“.Čo si o tom celom Heribanová myslí?

Alena Heribanová Zdroj: Archív NMH

„Vážim si múdrych, vzdelaných, zodpovedných a rozvážnych ľudí. V tejto pre nás všetkých zložitej situácii, ktorá mnohých oslabuje strachom, stresom aj chudobou, potrebujeme pokoj, nádej a profesionálne a vedou, vedomosťami a skúsenosťami podkuté odporúčania. Nie som proti nikomu, som za všetkých, ktorí pomáhajú objektívne a vedecky túto výzvu a stav spoločnosti riešiť,“ reagovala bývalá hlásateľka.