Princíp šou je jednoduchý. Mladí nezadaní ľudia sa musia popárovať a ten, kto ostane na ocot, zakaždým vypadne. Tá dvojica, ktorá to dotiahne až do finále, buď vyhráva 75-tisíc eur alebo si zvolí lásku. Hneď v úvode vznikli skutočne zaujímavé páriky. Vilém si vybral Lauru, model Petr modelku Markétu, Martin skončil s Mishalou, Jan s Terezou a exotická Aicha vytvorila pár s Petrom. Na konci šou však do vily prišlo prekvapenie. Slovák Nathan, ktorý môže ešte poriadne zamiešať karty.

Prvé páriky v šou Love Island. Aicha a Petr. Zdroj: TV Markíza

No a práve exotická Aicha si už na začiatok vyrobila trapas. Po príchode do vily ju odfotili s Markétou. Obe dievčatá nahodili sexi pózy, na sebe mali úsporné bikiny, no... Aicha ich mala úsporné až príliš. Mini spodný diel sa jej totiž tak zarezal, že jej vykuklo to, čo malo ostať zakryté. A okamžite si to všimli aj diváci. ,,To spravila naschvál, že jej vidieť takmec celú...?" spytovala sa Veronika. ,,Akurát som sa to chcela opýtať, či potrebovala zaujať holou ...," pridala sa Michalka. Šou môžete sledovať na VOYO a neskoro večer aj na Markíze.