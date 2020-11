Vinczeová sa ešte vo februári tohto roku rozhodla podstúpiť onkogynekologický zákrok, aby sa tak vyhla vážnemu zdravotnému problému, ktorý jej v tomto prípade hrozil. Keby tak neurobila, mohla by si ju vyhľadať zákerná rakovina. Adela však našťastie všetko podchytila včas. „Áno, bola som na zákroku vo februári, asi na 10-minútovej konizácii. Žiadna dráma. A nie je to ani operácia. Som o. k. a taká bola aj prognóza a nič nehrozilo,“prezradila nám vtedy Vinczeová a ženám poslala jasný odkaz, aby chodievali na kontroly. Bez prevencie to môže podľa jej slov dopadnúť škaredo. Adela je známa tým, že je tvárou viacerých nadácií a spolupracuje s rôznymi združeniami a v poslednom čase sa dokonca spojila s Ligou proti rakovine.

Adela Vinczeová Zdroj: Instagram

„Momentálne mám osobnú potrebu rozprávať viac o prevencii rakoviny krčka maternice. S Ligou proti rakovine sa snažíme dostať medzi ženy posolstvo o pravidelných prehliadkach. Sama som mala skúsenosť s konizáciou. Veľa žien ani nemá svojho gynekológa. No vírus je taký nevyspytateľný, že sa prebudí kedykoľvek. Týka sa to každej z nás. Ženy, nebláznite, chodievajte na preventívky, je to bezbolestné a máte to zadarmo,“ hovorí Adela v mesačníku Psychológia.