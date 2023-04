Manželia Adela a Viktor Vinczeovci sa len nedávno stali rodičmi. Je to pre nich úplne nová skúsenosť, no už teraz moderátorka vie, čomu sa rozhodne vo výchove vyhne.

Adela prijala pozvanie do relácie Na gauči, kde diskutovala aj o témach rodičovstva. S moderátorkou Petrou sa zhodli v myšlienke výchove detí v spojení s tradíciou Vianoc. „Niektoré veci v našej spoločnosti sú také opeknené tradíciami a zvyklosťami, že ak má niekto k tejto veci iný postoj, je to trestuhodné,“ načala tému Adela a pokračovala.

Adela a Viktor si užívajú rodičovské povinnosti. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpQpyNELqUG/

„Vôbec sa nechytám za hlavu, keď niekto svojim deťom hovorí, že Ježiško nosí darčeky, rozumiem tomu, ale pre mňa je to veľmi zvláštne, pretože moji rodičia mi v detstve nehovorili, že Ježiško nosí darčeky – a bola som s tým úplne okej. My sme si hovorili, že si darčeky dávame navzájom, lebo sa máme radi. Vianočnú mágiu sme zachovávali len v tom, že sa darčeky schovali a večer sa zázračne objavili pod stromčekom,“ dodala s tým, že zrejme ani ona nebude svojmu dieťaťu vštepovať túto tradíciu. Mnoho rodičov ju však za to určite skritizuje.

