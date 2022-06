Víťaz minuloročnej SuperStar Adam Pavlovčin, ktorý už nejaký ten čas používa nové umelecké meno Adonxs, sa nikdy netajil tým, že je na mužov a vôbec sa za to nehanbí. Práve naopak. Najnovšie si užíva na dovolenke v pánskej spoločnosti a z lode zverejňujú poriadne odvážne zábery.

Spevák Adam Pavlovčin, ktorý si zmenil meno na Adonxs, sa uplynulý víkend predviedol na odovzdávaní cien SOWA a hneď na to odletel za relaxom k moru, kde si dosýta užíva.

Adam Pavlovičin spravil bodku za SuperStar. Nahral nový singel a zmenil si meno. Zdroj: instagram/adampavlovcin

V kruhu kamarátov relaxuje na lodi v Taliansku. Absolvovali aj plavbu na ostrov Capri. A práve počas tejto plavby si Adam so svojím parťákom strihli poriadne odvážnu fotku. Obaja majú na sebe ružové slipové plavky a Adam kamaráta chytil za spodnú časť stehna a zbožne sa na neho pozeral. Ani na ďalších snímkach nie je núdza o mužskú spoločnosť. Adam sa ani nikdy netajil tým, že sa mu páčia práve muži.

Adam, keď súťažil v speváckej šou, vo výraznejší úspech zo začiatku vôbec neveril, a to najmä pre svoju výstrednosť a sexuálnu orientáciu, ktorú neskrýval. „Verím, že moje víťazstvo bude pre budúcich súťažiacich, ale aj pre našich spevákov, hercov, moderátorov či politikov motivácia byť sám sebou. Nech sa neboja a riskujú,“ povedal nahlas. O svojej orientácii nemal problém otvorene hovoriť ani v Sajfovej internetovej relácii. ,,Nie, vôbec,“ reagoval na otázky, či mu o tom neprekáža hovoriť. ,,Momentálne sme asi ešte v tej dobe, kedy je fajn viesť tú debatu, ale strašne by som si želal, keby sme prešli do tej doby, že už nebudeme musieť pokladať ani tú otázku,“ povedal.

