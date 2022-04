Päticu párov čakali po dva tance, pričom druhý bol tzv. contemporary - súčasné tanečné umenie. Ako prvý sa v ôsmom kole predstavil Attila Végh s Eliškou Lenčešovou, ktorí predviedli Slovfox. "Attilka, my sa radi smejeme s vami, ale ja chcem vážne povedať, že vy sa z týždňa na týždeň zlepšujete. Každopádne to začína byť tanec, v hudbe to bolo, ešte takých 10 rokov a bolo by to fantastické," zhodnotila ho porotkyňa Tatiana Drexler. "Ty môžes byť pre mužov motivátorom," povedala Adela. Od poroty spolu získali 26 bodov, z toho 7 dal prekvapivo porotcovský kat Ďurovčík. Po Attilovi nasledovala Zuzana Kubovčíková Šebová.

8. kolo Let's Dance: Attila Végh a Eliška Lenčešová počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Tá svojím vystúpením - súčasným tanečným umením všetkých dojala a po odtancovaní bola dojatá aj ona sama a iba sotva sa zmohla na slovo. "Bola to výborná choreografia. Vyzerali ste dobre. Dali ste tam emóciu a všetko, čo tam malo byť," zhodnotil ju Ďurovčík, ktorý sa netajil tým, že ju jej vyjadreniami o šťastí dojal aj v dokrútke. "Z vás išla cez ten tanec čírosť vašej osobnosti. Začínam vás mať veľmi rada, bez toho, aby som vás osobne poznala," dodala Drexler. Zuzana a Vilda Šír si vytancovali od poroty spolu až 34 bodov.

8. kolo Let's Dance: Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilda Šír počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako tretí v poradí sa predstavil Ján Koleník a Vanda Poláková s viedenským valčíkom. "Bolo to o tvojej duši. Ja ťa mám rada v tej tvojej detskej polohe, ty sa aj v zákulisí stále jašíš a veľmi ma to baví," zhodnotila ich Adela. Tatiana Drexler mu vytkla jednu vec a rovnako aj Ďurovčík, napriek tomu, že Koleník opäť predviedol skvelé vytúpenie. Spolu si však od poroty napokon vyslúžili 37 bodov. Po Jankovi prišla na rad Dominika Cibulková s jej scénickým tancom. "Emócia ma chytila aj pohyby boli krásne, ale na druhej strane také nedokončené, chcelo to viac uvoľniť. Myšlienka bola niekedy ďalej ako nohy a ruky," povedala Tatiana Drexler. "Pohyby mohli byť viac expresívnejšie, ale inak to bolo pekné," zhodnotil ich Jorge.

8. kolo Let's Dance: Dominika Cibulková a jej scénický tanec. Zdroj: tv markíza

"Choreografia bola nádherná, ale trošku pre lepších tanečníkov. Boli tam prvky, ktoré si vyžadujú technickú znalosť. To je to zradné na tom, že keď sa to nezatancuje dokonale, vyzerá to smiešne. No, z čoho som bol šokovaný, v dobrom, bol tvoj výraz," povedal Ďurovčík. Dominika získala od poroty spolu 25 bodov. Po Dominike sa predstavil Adam Bárdy s Dominikou Roškovou, ktorí zatancovali Slowfox.

8. kolo Let's Dance: Adam Bárdy počas svojho vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

"Adam, vy rastiete z kola na kolo. Výkonnostne (smiech), nemerala som vás. Opäť som sa zamerala ale na vaše nohy. Vás by mohli angažovať na čistenie parketu. Keby sa vám podarilo lepšie korigovať chodidlá, bolo by to lepšie. Ale bolo to dobré," zhodnotila ho Drexler. "Tvoj Slowfox bol pekný, ale bol asi ako ten dážď na konci vášho vystúpenia," povedal Ďurovčík. Od poroty si vytancovali dokopy 29 bodov. Nasledoval scénický tanec Attilu Végha, ktorý postavil na nohy celú sálu Incheby. Keď totiž zápasník dotancoval, burácali všetci hostia v sále.

8. kolo Let's Dance: Attila Végh a jeho scénický tanec, ktorým postavil na nohy celú sálu Incheby. Zdroj: TV MARKÍZA

"More, toto som nikdy nezažil, že by stála celá hala," povedal po vystúpení Attila. "Som tak rozmýšľala, keď si robil tie kotrmelce. Ja keď som vášnivá, robím premety," zahlásila Vinczeová a Vincze sa následne prekvapene zatváril, že o takom niečom nevie. Na to mu Adela povedala humorom sebe typickým, že: "Viki, neboj, to ešte nebolo." Manželia si tak opäť vymenili narážky na seba v priamom prenose. Attila získal od poroty spolu 26 bodov.

Po Attilovi sa znova predviedla Zuzana Kubovčíková Šebová. S Vilémom zatancovali tango. "Toto bol pre mňa najťažší tanec, ale robili sme, čo sme mohli," zahlásila Šebová po vystúpení. "Bolo to veľmi ťažko postavené, s emóciou, no chybička vzala vietor z tanca a potom som mala pocit, že hlava dopredu začala byť kŕčom a začala som sa obávať a prišla ďalšia chybička. Bolo to dobré, ale vzalo mi to trochu pocit šťastia," zhodnotila ich Drexler. "Bolo to rýchle, dynamické, ja som nadšený! To, čo moji kolegovia povedali, som nepostrehol. Rastieš, som veľmi rád," vychválil ju opäť Ďurovčík. Šebová si dokopy vytancovala až 35 bodov, pričom až 9 bodov dostala aj od Jána.

Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír v tangu. Zdroj: TV Markíza

Nasledoval scénický tanec Jána Koleníka a Vandy Polákovej. Po ich vystúpení prvýkrát stála aj porota. "Nerobme vojnu deťom a nechajme deťom detstvo," odkázal herec po svojom tanci. "Toto bol prvý tanec, ktorý mla úplne všetko. Prekrásne telá, perfektne položené do hudby. Bola vyjadrená celá tá láska k tancu," zhodnotila Tatiana. "Bolo to opäť dojímavé, mne si dokonca zmenil dojem mužov v tielkach," zahlásila Adela na Koleníka, ktorý tancoval v čiernom tielku. "To, čom videl, ma pohladilo po duši, som nadšený," povedal Ďurovčík. Koleník si za famózny výkon vyslúžil prvú 40-ku bodov v šou, keď padli štyri desiatky.

8. kolo Let's Dance: Ján Koleník a jeho famózny scénický tanec. Zdroj: TV MARKíZA

Nasledoval tanec Dominiky Cibulkovej, ktorá predviedla viedenský valčík. "Začiatok bol vynikajúci, rotácie boli výborné, no potom prišli chyby akurát tu pred nami," povedala Tatiana. Nasledovalo posledné vystúpenie večera, ktoré bolo najnebezpečnejšie v tejto súťaži. To predviedol Adam Bárdy s Dominikou Roškovou, ktorý si vyslúžili standing ovation. "Myslím si, že som takéto niečo ešte nikdy nevidela, a to mám celkom pestrý život. Obaja ste do toho dali divočinu a živočíšnu emóciu. Bolo to nadľudské, som z toho úplne hotová," skonštatovala Vinczeová. "Ja som fakt lapala po dychu! Nie som si istá, či by som sa toto odvážila tancovať s mojím tanečným partnerom, s ktorým som tancovala 25 rokov," zahlásila Drexler. Bárdy s Roškovou získali od poroty za ich famózny výkon dokopy 39 bodov.

8. kolo Let's Dance: Skvelé vystúpenie scénického tanca Adama Bárdyho. Zdroj: TV MARKÍZA

8. kolo sa stalo osudným pre Dominiku Cibulkovú a Róberta Pavlíka. "Ďakujeme, ďakujeme! ďakujem aj Robovi, že to so mnou vydržal, lebo to nebolo ľahké," povedala Dominika, ktorá vypadla pred bránami semifinále. "8.kolo bola naozaj pecka, ešte raz ďakujem," dodala.