Asi nikoho neprekvapilo, že veľkonočné kolo tanečnej šou začal Vincze už tradične. ,,Adel, ako to máš ty so zajačikmi?" neodpustil si zas otrepanú poznámku smerom k manželke Vinczeovej. Nie je kolo, aby na to nejakým spôsobom neupozornil.

Moderátori Let´s Dance Zábranská a Vincze. Zdroj: tv markíza

Prvá na parkete sa predstavila Dominika Cibulková, ktorú porota vychválila. Za ňou sa ako červený toreador vytúril Attila Végh so svojím pasodoble. ,,Som v šoku a mne sa to páčilo. Keď ste boli v páre a úvod bol famózny," zhodnotil Ján Ďurovčík. Spolu dostal až 30 bodov. Po nich tancovala Kristína Svarinská. Po jej výkone jej postojačky tlieskala iba istá časť publika, na čo Vincze zahlásil: ,,To je ten tvoj platený komparz? Attila sa pýtal, koľko platíš, že bude takto fandiť tiež," smial sa Viktor, na čo Kristína naštvane zahlásila: ,,Ja neplatím, platí frajer! Pozdravujem každého týmto spôsobom!" odvrkla oduto Svarinská, ktorá mierila na články, ktoré vyšli v médiách o tom, koľko jej mladý frajer, youtuber Explo, zarába. Do toho ju ešte aj porotkyňa Tatiana Drexler veľmi nepochválila a poznamenala, že na tréningoch sa flákajú.

Poriadne rýchly jive predviedol Adam Bardy. Porota ho však nepotešila. ,,Dusil si kapustu," zhodnotil jeho výkon Ďurovčík. Nasledoval Ján Koleník. ,,Jána Koleníka už nebudem pred jeho výkonom heroizovať, prekáža to jemu aj iným mužom," zahlásil Vincze a Jano iba pritakával. Bolo zjavné, že sa na to určite už sťažoval samotný Koleník, ktorému večné až prehnané pochvaly a poznámky na jeho dokonalosť liezli na nervy a očividne mu to nebolo príjemné ani voči ostatným súťažiacim. Paradoxne, z jeho siedmeho výkonu porota na zadok až tak nepadla, ale každý mu dal 9 bodov.

Attila Végh a jeho ľudový tanec z Myjavy. Zdroj: tv markíza

Ako posledná sa pred ľudovkami na parkete predstavila Zuzana Kubovčíková Šebová. Tú porota vychválila najviac. Diváci si následne na parkete vychutnali folklórnu horúčku. Ľudový tanec z Myjavy predviedli ako prví Attila Végh a Kristína Svarinská so svojimi tanečnými partnermi. Fľaškový tanec predviedli Dominika Cibulková a Zuzana Kubovčíková Šebová. A úplne poslední na parket nabehli Ján Koleník a Adam Bardy a predviedli ľudový tanec z Očovej. Sexi herci si vyslúžili standing ovation.

A kto v siedmom kole napokon vypadol? Šou opustili Kristína Svarinská a Marek Klič.