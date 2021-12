Ubehlo už 41 rokov od smrti českého hereckého velikána Jana Wericha (†75). Za svoj život natočil celú radu filmov, hral v mnohých divadelných hrách, napísal niekoľko knižiek pre deti, podieľal sa na tvorbe mnohých filmových scenárov, emigroval do USA, zase sa vrátil späť... Jednoducho toho stihol toľko, že by to vydalo aj na niekoľko životov.

Jan Werich sa narodil 6. februára 1905 v Prahe do úradníckej rodiny. Bol jedináčikom a celý život tým podľa jeho slov veľmi trpel. Preslávil sa spoločne so svoíjm kamarátom Jiřím Voskovcom v druhej polovici 20. rokov, krátko po tom, čo obaja dokončili štúdium práva. Od roku 1927 začal byť aktívny v avantgardnom Oslobodenom divadle a aj pred kamerami. Vtedy si neváhali robiť žarty z čohokoľvek, dokonca sa nebáli znevažovať aj nacizmus. S Voskovcom si spoločne zahrali v štyroch snímkach. Pudr a benzín (1931) alebo Hej rup (1937). Druhú svetovú vojnu strávili obaja v emigrácii a aj tam sa snažili hrať. Usporadúvali české a anglické zájazdy pre svojich krajanov, narozprávali rozhlasové relácie pre newyorský Úrad pre vojnové informácie a pre anglickú BBC a hosťovali v rôznych divadlách po celých štátoch. Ich veľký kamarát a autor hudby k mnohým ich scénkam, Jaroslav Ježek, bol v USA s nimi.

Jan Werich v rozprávke Byl jednou jeden král. Zdroj: dsr

Po návrate do Československa v roku 1945 sa duo V+W pokúšali naviazať tam, kde pred útekom do Ameriky skončili. Ale doba sa zmenila a pre politickú situáciu už klauni so smutnými úsmevmi nemohli uvádzať svoje politicko-satirické hry. Voskovec sa rozhodol pre ďalšiu emigráciu, Werich zostal. Absenciu slobody však niesol veľmi ťažko a tvorba mu nešla už tak ľahko ako pred rokmi. Divadlu sa mohol venovať až v druhej polovici 50. rokov, keď stál v čele Divadla ABC. Namiesto Voskovca mu vtedy parťáka robil Miroslav Horníček. Vo filme sa už prakticky vôbec neobjavoval, súdruhom sa ako emigrant nehodil. Zažiaril síce v dvojúlohe v nezabudnuteľnej komédii Císařův pekař / Pekařův císař (1955) a v rozprávke Byl jednou jeden král (1963), po účinkovaní v seriáli Pan Tau (1969) sa z verejného života radšej stiahol a venoval sa skôr písaniu, v 60. rokoch vyšla jeho zbierka rozprávok Fimfárum, kniha Italské prázdniny zase popisovala jeho zážitky z ciest. Titul národný umelec získal v roku 1963. Jeho nemanželský syn Jiří Petrášek akoby svojmu otcovi z oka vypadol. Zomrel v roku 1980 vo veku 75 rokov.

10 vecí, ktoré ste o Werichovi možno nevedeli:

1. Utajené meno

Keď sa Werich narodil, dostal od rodičov veľmi komplikované meno: Jan Křtitel František Serafínský Werich. Narodil sa v pražskom Smíchově v hostinci, ktorý vlastnili maminy rodiča.

2. V starostlivosti otca

Rodičia sa krátko po jeho narodení rozviedli a malý Jan bol určený do starostlivosti otca, ktorý sa živil ako obchodník.

3. Strach o otca

Počas prvej svetovej vojny zažil obrovský strach a stres. Jeho otec bol totiž povolaný na front a on musel v tej dobe dočasne žiť s matkou v pražských Holešovicích.

4. V tieni rakoviny

Tejto chorobe podľahla Werichova manželka Zdena, dcéra Jana i on sám. Žena zomrela v apríli 1980, Werich v tom istom roku v októbri a Jana v máji nasledujúceho roka. Mala iba 46 rokov.

5. Nenapravitelný sukničkár

V roku 1929 si vzal za ženu Zdeňku Houskovou (†73), s ktorou strávil celý život. Traduje sa, že jej bol neustále neverný.

6. Platonická láska

Werichovmu šarmu podľahla aj herečka Jaroslava Adamová (†87), ktorá sa priznala, že ho tajne milovala. Bola mu dokonca oporou, keď ochorel na rakovinu.

7. Jediná dcéra

Oficiálne sa mu narodila v roku 1935 iba dcéra Jana, ale v roku 1957 prišiel na svet jeho nemanželský syn Jiří Petrášek (63). Tomu to jeho adoptívni rodičia priznali až po smrti herca.

8. Strata hlasu

Ku koncu života mal Werich rakovinu hrtana. Preto musel mať v krku špeciálny aparát, tzv. slavíka. Spôsobil si ju zrejme fajčením, čo bolo jeho životnou neresťou.

9. Prepadol kráse Dvorskej

Milena Dvorská (†71) pôvodne študovala strednú zdravotnú školu, keď si ako sedemnásťročná prišla po autogram po Werichovom vystúpení a vtedy ho uchvátila. Doporučil ju do úlohy Marušky v rozprávke Byl jednou jeden král.

10. Krvavý Císařův pekař

Pri natáčaní filmu si Werich spôsobil vážny úraz. Vymyslel si, že pekár Matěj šliapne bosou nohou do kameninovej vázy, tá ho uväzní a on spadne do vane. Taká váza nebola ale samozrejme pre tento účel vyrobená, takže keď došliapol, praskla a on si hlboko rozrezal nohu.

