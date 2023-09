Asi najdojímavejšie slová uverejnila na sociálnej sieti speváčka Marcela Molnárová. "Drahý Jozef, lúčim sa s tebou v tichu, lebo pracujem. I tak moja duša cíti, že odchádzaš odtiaľ. Hovorili sme o tom pred dvoma týždňami. Náš hodinový rozhovor nikdy nezabudnem, ako aj to, čo sme spolu prežili. Naše hlboké priateľstvo, ktoré bolo nad všetkými vzťahmi, nám dávalo porozumenie a zmierenie so životom. Ach, nájdi pokoj v objatí tvojho ocka a mamy. Budem pamätať, neboj. Trocha tvoja Rybka," napísala Marcela Molnárová.

Dvornému textárovi Modusu Kamilovi Peterajovi sa Jožko zdôveril pred smrťou s tým, že ho trápia zdravotné problémy. "Vedel som, že ho niečo trápi, ale netušil som, že je to tak vážne. Keď som sa ho pýtal viac, mávol nad tým rukou. Nechcel to ďalej rozvíjať. Je mi to tak ľúto. Bol to veľmi príjemný, zábavný, vzdelaný človek. A, samozrejme, dobrý spevák. Mal som ho naozaj rád," uviedol Peteraj.

"Dnes nadránom umrel náš dobrý kamarát a kolega, exspevák skupiny Modus Jožko Ďoďi Paulíni. Už nám nezaspieva ani Robertu, ani Snívaj, lietaj, bež a skáč a ani Keď sa raz oči dohodnú. Česť tvojej pamiatke, kamarát," uverejnil v piatok dojímavý odkaz na sociálnej sieti aj Marian Greksa. Jozef Paulíni naspieval obrovský hit Roberta s populárnou skupinou Modus. Videoklip sa natáčal v roku 1987 v Petržalke. Ďalším známym hitom Jozefa Paulíniho bola pieseň Keď sa raz oči dohodnú z roku 1988, ktorú naspieval s Ivonou Novotnou.

"S obrovskou bolesťou v srdci vám priatelia moji oznamujem, že môj drahý strýko Jozef Paulíni dnes (v piatok, 15.9.) ráno odišiel hrať a spievať do muzikantského neba svoj nebeský koncert. Naozaj neviem a ani nedokážem nájsť ďalšie slová... Táto ďalšia náhla strata ma veľmi zasiahla. Odpočívaj v pokoji, Jodi. Budeš mi v mnohom chýbať. Ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa urobil a to nielen v muzike. Všetci tí, ktorí ste ho poznali a radi mali, prosím venujte mu modlitbu a tichú spomienku," vyznal sa na sociálnych sieťach jeho synovec Richard Zaťko z Bon Jovi Revival Liveband.sk.

