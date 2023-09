Prípad zmiznutia Sone sa podozrivo ponáša na prípady ketamínového fantóma, ktorý terorizoval Bratislavu v roku 2009. Páchateľ vtedy prepadával osamelé ženy. Pri útoku používal ketamín, ktorý je silným anestetikom. To obeť okamžite ochromilo a nedokázala sa brániť.

Pri útoku ženy okradol a sexuálne zneužil. V auguste 2009 ketamínový fantóm zaútočil prvýkrát na Soňu (23). Omámil ju injekciou a okradol. Žena sa bola v osudnú noc zabaviť v jednom klube. Okolo polnoci dopila drink a zavolala si taxík. Bola však omámená a taxikár v domnienke, že je feťáčka, ju vyhodil blízkosti bratislavského Nového mosta. Žena sa po zemi doplazila na najbližšiu zastávku MHD. Tam ju našiel okoloidúci a privolal pomoc. Mladej žene zmizla kabelka aj peniaze.

Koncom októbra úradoval znova. Tentoraz si za obeť vybral 22-ročnú Veroniku, ktorá bola na diskotéke v centre hlavného mesta. Po druhej hodine ráno sa vybrala na autobus. Keď sa na tom istom mieste, pri Slovenskej akadémii vied, po štyroch hodinách prebrala, bola bez nohavičiek a v pošve mala tampón, ktorý si tam sama nezaviedla. Na jej tele našli dva vpichy po injekcii. Bola znásilnená.

Aj v treťom prípade figuroval autobus. V novembri 2009 si páchateľ vyhliadol 26-ročnú Petru, ktorú prepadol na autobusovej zastávke mestskej hromadnej dopravy na Predstaničnom námestí. Petra rovnako ako v predchádzajúcom prípade stratila vedomie na štyri hodiny potom, ako jej pichol injekciu, pravdepodobne s ketamínom.

Policajti neskôr zadržali taxikára Jozefa B. Toho však obžalovali len z prvého prípadu, a to zo znásilnenia a z olúpenia z augusta 2009, keď prepadol 23-ročnú Soňu. Jozef priznal, že sa určitým spôsobom zblížili a malo dôjsť aj k sexuálnej aktivite. Pohlavný styk však nepriznal. Odmietol aj fakt, že by jej on podal ketamín.

Tvrdil, že mu žena nastúpila do taxíka v bratislavskom Starom Meste a vo vozidle sa počas jazdy povracala, načo ju požiadal, aby vystúpila. Ona to vraj odmietla a keď sa s ňou začal dohadovať, mala sa mu začať, podľa jeho slov, ponúkať. Aj keď odmietol, že by s ňou mal sex, podľa prokuratúry sa našla jeho DNA v pošve ženy.

Žena vypovedala, že s kamarátkami oslavovali, ale už keď odchádzala z podniku, strácala vedomie s tým, že to bol iný stav ako opitosť, pretože nevedela hýbať rukami, všetko sa jej točilo a mala „záblesky“. Precitla až po niekoľkých hodinách, keď sedela na chodníku niekde na Lanfranconi.

V novembri 2019 našli učiteľku angličtiny a bývalú modelku Violu, ktorá sa pohybovala aj v umeleckých kruhoch, zúboženú v bratislavskom prístave. Mladú učiteľku angličtiny našli 11. novembra 2019 v areáli bratislavského prístavu dobitú a podchladenú v čase, keď ešte žila. Utrpela však viaceré vážne zranenia, vrátane zlomeného stavca.

Pri prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Mala len 34 rokov. Prípad pôvodne vyšetrovali ako možnú vraždu, uzavreli ho však ako nehodu. Bratislavská prokuratúra po zastavení stíhania informovala o tom, že bezprostrednou príčinou smrti ženy bolo zlyhanie činnosti srdca, ktoré nastalo pri opakovanom pôsobení „tupého násilia“.

Sexuálny motív spáchania skutku vzhľadom na charakter zdokumentovaných zranení poškodenej, polícia jednoznačne vylúčila. Krajská prokuratúra v Bratislave skonštatovala, že smrť poškodenej podľa polície nebola spôsobená cudzím zavinením.

V aktuálnom prípade 22 ročnej študentky, ktorá bola nezvestná, vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky na základe doposiaľ vykonaných dôkazov dňa 15. 09. 2023 vzniesol obvinenie pre zločin znásilnenia 54 ročnému I.P. z Bratislavy. V prípade preukázania viny páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. V priebehu vyšetrovania bolo za účelom zabezpečenia dôkazov vykonaných viacero domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a ďalších zaisťovacích úkonov.

Vyšetrovateľ vo veci spracoval podnet na vzatie obvineného I.P. do väzby a spisový materiál bol dňa 15. 09. 2023 predložený službukonajúcemu prokurátorovi Krajskej prokuratúry Bratislava. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nebudeme zatiaľ poskytovať bližšie informácie. Tieto budú poskytnuté až to procesná situácia umožní.

Bratislavská krajská kriminálka chce touto cestou zároveň poďakovať všetkým osobám, ktoré jej v priebehu 4 dní od začatia trestného stíhania poskytli spoluprácu a pomoc, na základe ktorej sa podarilo páchateľa v krátkej dobe identifikovať a zadržať.