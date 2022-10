Keď počul prvý raz Darinku Rolincovú, hneď vedel, že má úžasný hlas. napísal jej niekoľko skladieb, ktoré sa stali obrovskými hitmi. O to viac nedávno zosnulého textára Petra Guldana ranilo, keď sa mu Dara Rolins otočila chrbtom. Nikdy ho to neprebolelo... jeho trpké slová to len potvrdzujú.

Všestranný umelec - textár, scenárista, spisovateľ a herec - Peter Guldan (†76) je po smrti. Stál pri rozhlasových začiatkoch Eleny Vacvalovej a Olivera Andrásyho, s Milanom Markovičom a so Stanislavom Štepkom pracoval roky na relácii Variácie. Známy bol najmä ako autor detského seriálu Bambuľkine dobrodružstvá a práve on objavil Darinku Rolincovú.

Peter Guldan: autor rozprávok pre deti Bambuľka a objaviteľ Darinky Rolincovej. Zdroj: Emil Vasko

Kariéru chcel bilancovať v knihe, ktorú písal, no pre onkologické ochorenie ju už nedokončil. Plánoval si vyliať žiaľ aj nad stroskotanou spoluprácou s Darou Rolins (49). S tým, že mu ušla do Prahy za Ladislavom Štaidlom a Karlom Gottom, sa nikdy nevyrovnal.

Bolo to krásne

Peter Guldan bol otcom príbehov o Bambuľke a tiež sa výrazne pričinil o slovenskú časť detskej kariéry Darinky Rolincovej - tá na snímke s Karolom Spišiakom. Zdroj: archív RTVS

Guldan ako syn rozhlasového režiséra trávil za mikrofónom celé detstvo. „Začínal som ako člen detskej dramatickej družiny, napokon som v rozhlase prežil skoro šesťdesiat rokov. Vyrastal som v lone Budského, Bagara, Meličkovej, Bálinthovej. Túlal som sa po chodbách, chodil som z réžie do réžie. Bolo to krásne,“ vyjadril sa v minulosti pre PLUS 7 DNÍ.

Rád spomínal aj na spoluprácu so sedemročnou Darinkou Rolincovou, pre ktorú napísal väčšinu hitov na jej prvý album Keby som bola princezná Arabela. „Ešte v tú noc, ako som počul prvýkrát jej profesionálny hlas, som pre ňu otextoval skladbu Cesta do rozprávky, ktorá sa stala v momente hitom. Prvýkrát sme ju vysotili na javisko pri Štrkoveckom jazere so skupinou YPS. Nasledovali mnohé televízne programy na čele s pesničkovou rozprávkou Tam je hviezda Sírius,“ opísal raketový štart niekdajšieho detského idolu.

