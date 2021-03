Prvá pomoc plus. Projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha zamestnancom, zamestnávateľom a živnostníkom, ktorí z dôvodu pandemickej situácie museli obmedziť svoju pracovnú činnosť alebo ju úplne prerušiť. Avšak nie všetkým. Oprávnenými žiadateľmi o pomoc totiž nie sú subjekty verenej správy.

Počas roka 2020 bol otvorený len 182 dní, tento rok ani jeden. Vodný raj Vyhne napriek tomu nie je zaradený do štátnej schémy pomoci kvôli svojmu statusu. „Tým, že sme obecný podnik, patríme pod Ministerstvo vnútra. To však podporu na udržanie zamestnanosti neposkytuje,“ vysvetlila manažérka aquaparku Zdena Lipjanska.

Manažérka aquaparku Zdena Lipjanska Zdroj: Beáta Javorčíková

Podľa starostu obce Vyhne Ervína Családiho, zamestnanci momentálne poberajú len zo 60 percent svojej mzdy, ktorú im vypláca obec. To však nie je ani dostatočné a ani dlhodobo udržateľné. „Platíme ich z rezervného fondu obce, ale donekonečna to nepôjde. Ak nebudeme môcť fungovať počas leta, budeme ich musieť prepustiť, či sa nám to bude páčiť alebo nie,“ povedal smutný starosta.

Prepustiť zamestnancov by však bolo nielenže neférové, ale aj nevýhodné pre samotný aquapark. „Naši zamestnanci sú už zohratí tím. Bez nich by sme prevádzku len tak ľahko neotvorili,“ vysvetlila Lipjanska. „Keby sme ich prepustili teraz, v marci, do júna by sme im platili odstupné. A čo potom, ak sa štát rozhodne otvoriť aquaparky?“ rozhorčoval sa starosta.

„Chodíme sem akurát polievať kvety, čítať maily a temperujeme. Popritom čakáme na vyjadrenie od vlády. Najhoršia je neistota,“ hovorí Zdena Lipjanska, ktorá dodáva, že so zamestnancami si voláva pravidelne, pričom sa jej nikdy nezabudnú spýtať, ako to s nimi bude a či už vie, že či ich nevyhodia.

Prehadzujú si ministerstvá kompetencie? Čítajte na ďalšej strane!