Malého Sebinka pred vyše rokom odprevádzal na bratislavskom letisku do Ameriky sám Igor Matovič. Janitorovci tam strávil jeden rok.

Chlapček doteraz nemá uhradenú zdravotnú starostlivosť za posledné dva mesiace. Domov došli po vypršaní amerických víz z peňazí, ktoré mali na transparentnom účte. No peniažky zbierajú aj naďalej, na uhradenie dlhu za liečenie v Amerike.

Zdravotná poisťovňa na Slovensku je im ochotná preplatiť len časť nákladov, takú aká zodpovedá slovenským pomerom. A aby toho nebolo málo, Sebinkov stav sa náhle výrazne zhoršil. Mama Mirka sa poriadne vydesila. Chlapček skončil na oddelení ARO a pre ňu tam už nebolo miesta .

Malý Sebinko ostal sám na oddelení ARO. Mama Mirka ho mohla navštevovať len cez návštevné hodiny. Zdroj: fb Sebastián - Náš najväčší bojovník

"Z USA sme rozmaznaní (úplne na rovinu priznávam), ale tam na ARE sú rodičia s deťmi, a 24 hod. do konca ak chcú, na okne je matrac na prespatie, a aj na SK sú detské ARA kde je možné byť s dieťaťom od rána do večera. Je to teda aj o nastavení vlastných pravidiel. Tým nehovorím, že nie sme spokojní, vieme že je v najlepších rukách, a kým si to stav vyžaduje aj tak nie je na výber a verím tomu, že ani tu deti nedržia ani o deň dlhšie na ARE ako je to možné a prekladajú na ľahšie oddelenia, ale áno, vo svete je úplne normálne byt 24 hod. s dieťaťom aj na are, kde sa dokonca ani nepýtajú, či zostať chcete. Skôr sa čudujú ak nie a doslova sa pýtajú na dôvody. Tu sme vychovávaní, že sa to nedá (viac menej), ale keď to vedia všade vo svete, myslím že by sa to zvládli aj u nás," posťažovala sa na sociálnej sieti mama Mirka.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať, žiaľ neostali len na facebooku. A mama Mirka mala čo vysvetľovať personálu nemocnice, že načo ich obťažujú Mirkini sympatizanti. Situáciu sa snaží upokojovať adminka stránky Sebastián - náš najväčší bojovník.

"Aj z tohto dôvodu už nebude pridávať príspevky na FB ona a nechá to len na nás, adminov. Tiež budeme aj my admini dávať menej info o konkrétnych nemocniciach, oddeleniach atď. Slovensko je malé, ľudia sú často až príliš zvedaví a neodbytní a myslia si, že majú právo na všetky informácie, alebo niekedy príliš horliví s "pomocou" (stačí, že sa taký nájde 1 a dokáže riadne problémy narobiť , ako sa bohužiaľ udialo teraz). Ale aj lekári a sestričky majú právo na súkromie a kľud pri už aj tak náročnej práci," vysvetlila adminka.

Nie je to však prvý krát, čo sympatizanti berú aktivitu do vlastných rúk. Pred príletom na Slovensko údajne napísali stovky listov rôznym inštitúciám z dôvodu, aby vymohli špeciálny transport malého pacienta aj naspäť na Slovensko.

Našťastie Sebinko je naozaj veľký bojovník. "Nakoniec je Sebi Covid negatívny, čo opakovane potvrdil test. Nikto netuší, čo vyvolalo takúto reakciu u Sebiho, ak to nebol covid. Naďalej Sebi ostáva na antibiotikách a ako rýchlo to prišlo, tak aj rýchlo odišlo a Sebi je stabilizovaný. Tým pádom mohol byť preložený už inde," hovoria posledné správy od adminov skupiny Sebastián - Náš najväčší bojovník.