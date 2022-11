Na trati zavádzajú samoobslužný výpravný systém, cestujúci musia kupovať lístky online alebo cez sms.

Trať medzi Trnavou a Kútmi, ktorá dostala medzi železničiarmi pomenovanie „hrbatá“, má problémov v dôraze na bezpečnosť cestujúcich hneď niekoľko. Trať je jednokoľajná, ale zato elektrifikovaná. Tento krok zo strany ZSSK je zvláštny, pretože na tratiach, kde jazdia veľké súpravy, sa nezvykne zavádzať SVS.

V súčasnosti na trati jazdia elektrické lokomotívy s dvoma vozňami – prítomnosť sprievodcu je pre cestujúcich potrebná, pretože viaceré zastávky na trati nie sú obslúžené pokladňou. Navyše im ochotne poradí v otázkach spojenia, prípojov, v prípade meškania poradí s prestupmi. V prípade nehody je vlakový personál (sprievodca, vlakvedúci) profesionálne vyškolený, aby pomohol cestujúcim a zachránil ich životy, prípadne aj samotného rušňovodiča, ktorý riadi stotonový kolos vlakovej súpravy.

ZSSK navrhuje po zmene grafikonu vlakovej dopravy (GVD) od 11. 12. 2022 stiahnuť z tejto trate sprievodcov. Cestujúci by sa tak mali pripraviť na to, že cestovné lístky si musia kúpiť vopred na miestach, kde na to doteraz možno neboli zvyknutí, a to online či cez aplikáciu, ktorá má problémy a niekedy nefunguje správne. Možností, ako si kúpiť lístky, je hneď niekoľko. Tou najjednoduchšou je kúpa CL cez mobilnú aplikáciu ZSSK, ďalšou možnosťou je kúpiť lístok cez webstránku dopravcu. V ponuke je aj možnosť kúpy SMS lístka, ktorý je však pre krátke trasy predražený. Za 20-minútovú jazdu zaplatíte 1,30 €, pričom lístok u sprievodcu vo vlaku by vás vyšiel len na 0,50 €.