Vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) posledný mesiac nahlásili 29 prípadov hepatitídy typu A. Inými slovami: choroby špinavých rúk. „Z toho 25 osôb bolo hospitalizovaných na Infektologickom oddelení nemocnice v Michalovciach,“ uvádza pre Plus JEDEN DEŇ Janka Stašková, riaditeľka RÚVZ Michalovce.

V utorok (22.8.) bol v meste vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí. Mesto tak oznámilo smutnú správu najmä pre fanúšikov Lečofestivalu, ktorý sa mal v meste konať od piatka (25.8.). „Na základe rozhodnutia RÚVZ sa Mestu Veľké Kapušany nariaďuje zákaz organizovať hromadné podujatia v meste Veľké Kapušany z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia na vírusovú hepatitídu A. Ide o rozhodnutie, ktoré bolo vydané v záujme ochrany zdravia ľudí a Mesto Veľké Kapušany, ako hlavný organizátor podujatia Lečofestival 2023, ho v plnej miere rešpektuje,“ informuje mesto na svojej stránke.

Z celkového počtu prípadov bolo podľa informácií hygienikov až 18 ľudí nakazených z ulice Čičarovská, ktorá sa vyznačuje veľmi nízkym hygienickým štandardom. „Ide o nízku úroveň osobnej a komunálnej hygieny, nízkeho štandardu bývania, znečisteného a zdevastovaného životného prostredia, nezdravých stravovacích návykov a výživy,“ dodáva Stašková.

Nakazených je sedem detí do štyroch rokov, od piateho do deviateho veku je nakazených deväť detí - práve v tejto vekovej kategórii je najviac nakazených. „Zamestnanci RÚVZ Michalovce vykonávajú priebežné epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákaz za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia. RÚVZ Michalovce úzko spolupracuje so samosprávou,“ vysvetľuje riaditeľka michalovských hygienikov.

Hygienici zároveň mesto vyzvali, aby odstránili odpad v lokalite, kde žltačka vypukla. O dodržiavaní zvýšenej sanitácie a dezinfekcie boli písomne informovaní aj prevádzkovatelia obchodných reťazcov v okrese Michalovce a Sobrance.

Distribuujú tiež letáky upozorňujúce na prevenciu pred touto chorobou, ako aj o jej následkoch. „RÚVZ Michalovce vydalo opatrenia osobám podozrivým z nákazy, ktoré sú povinné podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a následnému očkovaniu proti VHA,“ dodáva Janka Stašková pre Plus JEDEN DEŇ.

Hygienici evidujú žltačku aj v obci Lesíček v okrese Prešov. Zatiaľ ju potvrdili u 28 ľudí. „Celkovo 75 percent obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania a bez odkanalizovania odpadových vôd. K dnešnému dňu evidujeme v danej obci 28 pozitívnych prípadov na ochorenie," povedal pre TASR regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove Jozef Varga.

Preto nariadil v rámci predchádzania vzniku a šíreniu žltačky typu A v obci Lesíček deťom od jedného do 15 rokov povinnosť podrobiť sa lekárskemu dohľadu a očkovaniu. Rovnako je v obci zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia. Občania Lesíčka, ako aj priľahlých obcí boli upovedomení prostredníctvom letákov a miestneho rozhlasu o ochorení a o prevencii. Rovnako boli poučení pracovníci miestnej predajne potravín, spádovej prevádzky pošty a tiež autobusový dopravca. Rovnako bolo o výskyte ochorenia upovedomené vedenie základnej školy a materských škôl v okolitých obciach.

Ako spoznám, že mám žltačku typu A?

Chorobu sprevádzajú okrem tráviacích ťažkostí aj svalová bolesť, zvracanie či hnačka. Tento typ hepatitídy napáda predovšetkým pečeň. Infekcia sa do tela dostáva tráviacim traktom. Nakoľko sa vírus vylučuje stolicou, pri nedôkladnej hygiene sa ruky človeka veľmi ľahko kontaminujú vírusom a choroba sa tak šíri ďalej. Práve z tohto dôvodu je žltačka typu A známa aj ako choroba špinavých rúk.

Zatiaľ čo deti môžu chorobu znášať o čosi lepšie, horšie je na tom staršia časť populácie. V pokročilom štádiu choroby možno na nakazenom spozorovať tmavý moč i žlté zafarbenie očných bielkov. Najlepšou prevenciou je dôkladne dbať na hygienu: pravidelne a dôsledne si umývať ruky, ovocie i zeleninu, tepelne spracovať potraviny i prevariť vodu. Ochrániť vás môže aj očkovanie.

