Je možné, že desivej vražde v Dubnici nad Váhom, pri ktorej zomrela mama dvoch detí, sa dalo predísť. Páchateľ, ktorého mali policajti zadržať priamo na mieste činu, totiž svoju obeť dlhodobo prenasledoval. Na facebooku sa šíri srdcervúca spoveď sestry zavraždenej Andrey. Jej slová na adresu tých, ktorí nás majú chrániť, mrazia.

"Boli sme 4 sestry. Včera jeden psychopat, brutálne zavraždil moju sestru, keď šla ráno do práce. Trápil ju a moju rodinu viac ako dva roky. Dvaja krásni, šikovní a slušní chlapci prišli o maminku. Švagor prišiel o manželku. Moji rodičia prišli o dcéru. Ja som prišla o sestru. Slovensko prišlo o slušného občana," píše Kristína M. vo svojom verejnom poste.

Problém vraj policajti zľahčovali

Podľa nej k tragédii mohlo dôjsť aj preto, lebo vraj príslušníci polície problém zľahčovali. "Keď sme boli pred rokom a pol na výsluchu, vyšetrovateľovi prišli moje slová smiešne. Že: „Prepáčte, ale to je ako z filmu... hihihi.“ Ja sa ho pýtam: „A Vy máte manželku? Máte deti?“ Jeho odpoveď bola. „Nie.“ Vravím mu: „Keby ste mali, tak sa nesmejete, lebo to vôbec nie je smiešne. Moja sestra celé dni plače, lebo sa bojí, lebo sa do nej nejaký pomätenec chorobne zamiloval," opisuje šokujúci priebeh výsluchu Kristína.

Že vraj nie je prezidentka, aby ju ochraňovali

Sestra zavraždenej opisuje údajného páchateľa ako výborného herca. Navonok vraj pôsobil ako neškodný, nenápadný a milý mladík. No oveľa zarážajúcejšie je to, akú odpoveď mala rodina zavraždenej od mužov zákona dostať. "Po opakovaných výsluchoch a návštevách polície, keď sme ich urgovali, že nekonajú, nám bolo povedané, že sestra nie je pani prezidentka, aby ju ochraňovali," nahnevane opisuje Kristína svoju skúsenosť.

Na výsluch ho museli priviesť švagrovia

Polícia podľa Kristíny nebola schopná pred rokom obťažovateľa ani donútiť, aby sa dostavil na výsluch. "Museli ho chytiť spoločne všetci štyria švagrovia a volať polícii, že ho majú, nech si po neho prídu. To je hanba," hnevá sa skormútená žena. A šokuje slovami, že ak si rodina nenajme dobrého advokáta, hrozí, že páchateľa opäť prepustia na slobodu. "Lebo, chudáčik, v danej chvíli práve nebol pri zmysloch," píše Kristína.

