V pondelok (21.11.) popoludní zomrel po dlhej a ťažkej chorobe dlhoročný slovenský reprezentant v pretekoch automobilov do vrchu (PAV), Miro Čiliak. Tento rok v decembri by oslávil svoje 65. narodeniny.

Motoristická legenda Miro Čiliak zomrel po dlhej a ťažkej chorobe v pondelok 21. novembra. Tento rodák zo Zvolena bol okrem aktívnej pretekárskej činnosti aj organizátorom PAV na Ostrej Lúke a spoluzakladateľom PAV Čierny Balog. Pozoruhodné výsledky ako excelentný jazdec dosahoval aj na medzinárodných európskych podujatiach v PAV. "S odchodom Mira Čiliaka stráca slovenský automobilový šport výraznú pretekársku a organizátorskú osobnosť," vyjadril sa k smutnej udalosti Ústredný Automotoklub Slovenská Republika.

Mimoriadne dojímavé slová zverejnila aj jeho dcéra Barbora. "Celý život vložil do motorizmu. Jeho snom bolo stať sa majstrom Európy a na druhý svet odišiel so splneným snom. 21.11.2022 sa však stal dňom, na ktorý nikdy nezabudnem. Ja na znak úcty k môjmu otcovi za to, čo za volantom v živote dokázal, by som si ho aspoň symbolicky želala uctiť týmto príspevkom vo svete motoristického športu ako človeka a aj ako pretekára. Miroslav Čiliak , Historický rýchlik zo Zvolena. Odpočívaj v pokoji, Oci…," odkázala a dodala: "Oci, ty si ma naučil láske k autám, bol si mi vzorom a mrzí ma, že som nemala možnosť pokračovať v tvojich šľapajách...".

Posledná rozlúčka s Miroslavom Čiliakom sa uskutoční v piatok 25. novembra o 11:30 hod. v Dome smútku na cintoríne Zvolen - Zlatý Potok.

