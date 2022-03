Portál iMeteo informoval, že počas nočných hodín môžeme očakávať sneženie a to najmä na severnom a východnom Slovensku.

Najviac snehu sa očakáva podľa meteorológov v severných okresoch Prešovského kraja, kde by mohlo napadnúť aj okolo 5 cm nového snehu. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že na severe zosilnie vietor a pri vetre sa tak môžu vytvárať snehové jazyky.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tiež upozoňuje na svojom webe, že v okresoch Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok sa očakáva výskyt snehových jazykov a závejov až do stredy (9. 3.) rána. Meteorológovia vydali pre tieto lokality výstrahu prvého stupňa. Trvá do stredy do 8.00 h.

Zároveň pripomínajú, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," skonštatovali.