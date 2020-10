Lenka bola stelesnená ochota a zdvorilosť. Celý život obetovala druhým, ktorým pomáhala, ako len mohla a vládala. Práve preto je jej príbeh smutný!

Žila pre svoju prácu v Domove sociálnych služieb Ondava v Rakovci nad Laborcom (okres Michalovce). Jej kolegovia sa dodnes nevedia zmieriť s tým, čo sa stalo. "Spomínam si na ňu ako na veľmi pracovitú, zdvorilú, ochotnú, slušnú ženu, obľúbenú medzi personálom a klientmi. Bola veľmi dobrá a spoľahlivá,"opísala ju riaditeľka domova Marianna Ščerbáková.

Lenka bola istý čas v Amerike, odtiaľ sa vrátila pred dvomi rokmi a svoj pracovný život už potom naplno venovala klientom domova.

Nakazila sa zrejme mimo svojej práce, pretože v domove už viackrát klientov testovali a všetci boli negatívni. "V tom čase nebol pozitívny nikto ani zo zamestnancov," vysvetlila riaditeľka.

Podľa nej sa mohla nakaziť v škole, keďže si dopĺňala vzdelanie v zdravotníckej škole ako praktická sestra. "Navštevovala ju aj s kolegyňou, aj tá je pozitívna, našťastie, bez príznakov," zamyslela sa. Lenka také šťastie nemala a keďže mala aj ďalšie ochorenia, vírus nad ňou zvíťazil.

Lenka bola posledný raz vo svojej milovanej práci 9. októbra. Prvé problémy v súvislosti s nákazou sa u nej prejavili v nedeľu 11. októbra. O pár hodín skončila v nemocnici.

Choroba nabrala tempo, pre ťažkosti s dýchaním ju museli lekári napojiť na pľúcnu ventiláciu. V noci zo stredy na štvrtok 22. októbra zomrela.

O Lenkinej smrti informovala prostredníctvo sociálnej sieti samotná riaditeľka zariadenia Marianna Ščerbová. "Z domácej karantény, čakajúc na výsledok testu, mám potrebu napísať pár slov pre našu zosnulú kolegyňu opatrovateľku Lenku. Je mi ľúto, že ju postihla choroba s ktorou nedokázala bojovať. nemala toľko síl, aby nad ňou vyhrala. Pracovala a starala sa o našich klientov, lebo chcela pomáhať tým, ktorí čakajú na našu pomoc - zraniteľní a odkázaní ľudia. Bola vzornou opatrovateľkou, klientov milovala, trpezlivo ich vypočula, rešpektovala ich inakosť, bola zdvorilá, obľúbená. A ja plačem, plačem, prečo musela odisť, pretože nám bude chýbať, jej miesto nenahradí nikto, lebo bola iba jedná opatrovateľka Lenka! Česť jej pamiatke."

Riaditeľka je v súčasnosti sama doma v karanténe s potvrdenou nákazou. Našťastie, cíti sa dobre. Lenže tým, ktorí koronavírus zľahčujú, posiela ako tá, ktorej sa moc vírusu naplno tragicky dotkla, veľavravný odkaz: "Myslím, že to robia pre to, že nemajú dostatok informácií. Podceňujú to. Už v prvej vlne sa robilo maximum, aby sme boli chránení a preto nás to nepostihlo tak, ako ľudí v iných štátoch. Je to hazard a nezodpovednosť, keď si myslíme, že nás to musí obísť!"